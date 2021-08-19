АВТОВАЗ остановит производство на неделю из-за нехватки автокомпонентов

АВТОВАЗ вынужден изменить график производства на рабочую неделю, начинающуюся 23 августа. Из-за продолжающейся нехватки поставок электронных компонентов Bosch все три линии по производству автомобилей завода в Тольятти будут остановлены на протяжении всей недели, сообщили агентству «АВТОСТАТ» в пресс-службе предприятия.

«Чтобы избежать значительного сокращения доходов персонала производственных линий автомобилей, 3 из 5 дней простоя будут объявлены днями отпуска, перенесенными с декабря, а остальные 2 дня будут оплачены в размере 2/3 от средней заработной платы», – отметили на АВТОВАЗе. График работы на неделю, начинающуюся 30 августа, будет составлен в начале следующей недели.

Между тем, завод «LADA Ижевск», использующий для сборки LADA Vesta иные компоненты, продолжит работать в нормальном режиме. Некоторые подразделения по производству автокомпонентов в Тольятти будут работать по особому графику для обеспечения поставок в Ижевск и другим клиентам.

«АВТОВАЗ при поддержке российских федеральных и региональных властей, а также Группы Renault прилагает все возможные усилия для решения проблемы с поставками Bosch и скорейшего возвращения завода в Тольятти к нормальному режиму работы», – заявили на АВТОВАЗе.

Напомним, в минувший понедельник АВТОВАЗ и предприятие «LADA Ижевск» возобновили свою деятельность после единого корпоративного отпуска, который проходил с 26 июля по 15 августа 2021 года. Однако нехватка электронных компонентов, поставляемых компанией «Bosch Самара», продолжает негативно влиять на график производства на заводе в Тольятти. Так, Линия № 5 (Granta) остановлена на всю рабочую неделю (16-20 августа), Линия № 3 (Niva) будет производить ограниченное количество автомобилей с понедельника по четверг (16-19 августа), а линия № 1 (платформа B0) будет работать в течение 2 дней (18-19 августа). Персоналу за время простоя будет производиться оплата в соответствии с российским законодательством - 2/3 от среднего заработка. Завод «LADA Ижевск», производящий Vesta и Vesta SW, в меньшей степени страдает от дефицита и продолжаетработать в соответствии с обычным графиком производства.

Между тем, ранее АВТОВАЗ планировал ввести с 6 сентября по 31 ноября увеличенный на 1 час рабочий день в подразделениях, связанных с производством автомобилей. Дополнительное рабочее время смен связано с продолжающимся ростом российского автомобильного рынка и необходимостью более чем на 10% увеличить производственный план. Вместе с тем до сентября 2021 года АВТОВАЗ планировал нанять дополнительно более 1500 сотрудников на производственную площадку в Тольятти для удовлетворения растущего спроса.

Так, в июле АВТОВАЗ реализовал на российском рынке 32013 автомобилей LADA – это на 3% больше, чем годом ранее. По итогам семи месяцев 2021 года российские дилеры LADA продали 232232 машины, что на 42% выше показателя за аналогичный период прошлого года. В результате рыночная доля LADA составила 24,3%против 22,1% годом ранее, согласно данным АЕБ.

Как говорил ранее президент АВТОВАЗа Николя Мор, в течение оставшейся части года объем продаж на российском авторынке будет во многом зависеть от возможностей поставок в связи с текущей мировой ситуацией с нехваткой электронных компонентов. «Мы также видим некоторую неопределенность в отношении потребительского спроса в четвертом квартале, в котором мы приветствовали бы возобновление мер государственной поддержки. В целом мы считаем, что итоги года могут быть даже выше, чем прогнозируемый рост в 10% относительно 2020 года – рынок может превысить 1,8 млн автомобилей», – отметил глава АВТОВАЗа.

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Фото: АВТОВАЗ