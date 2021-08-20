BMW представил обновленный электрокроссовер iX3

Компания BMW представила обновленный электрический кроссовер iX3. Продажи новинки в Европе начнутся этой осенью. В Германии цены на автомобиль стартуют от 67300 евро, пишет портал Autonews.ru.

Публичный дебют обновленного BMW iX3 пройдет на автосалоне IAA Mobility 2021 в Мюнхене. Серийное производство машины наладят на заводе в Китае в сентябре нынешнего года. В России на данный момент iX3 официально не продается.

От дорестайлинговой модели кроссовер, который будут поставлять со стандартным пакетом M-Line, отличается увеличенной решеткой радиатора, более тонкими адаптивными фарами (лазерная оптика доступна в качестве опции) и новыми бамперами.

В салоне машины установили 12,3-дюймовую цифровую приборную панель, сенсорный дисплей с такой же диагональю и обновленную мультимедийную систему. Также в iX3 изменили центральную консоль и селектор переключения передач. Кроме этого, автомобиль получил новые спортивные сиденья.

Изменений в технической части не произошло. Кроссовер оснастили единственным электрическим двигателем мощностью 286 л.с., передающим тягу на задние колеса. Комплект батарей позволяет проехать без подзарядки до 460 км. Разгон до 100 км/ч у машины занимает 6,8 секунды. Максимальная скорость составляет 180 км/ч. Подзарядить батареи до 80% можно всего за 30 минут.

Какие модели можно точно ждать на российском рынке в ближайшие месяцы – смотрите в «Календаре новинок».

Фото: BMW