Электромобили к 2040 году займут две трети мирового рынка

Рынок электрокаров совершит мощный рывок в течение следующих 19 лет, считают эксперты Bloomberg. По их прогнозам, они продолжат теснить автомобили с ДВС и к 2040 году займут как минимум две трети мирового авторынка. В численном выражении продажи «зеленых» машин увеличатся с 3 млн экземпляров в 2020 году до 66 миллионов благодаря все более низким ценам и развитию инфраструктуры, подстегивающим их популярность, пишет портал Motor.ru.

Электрокары и гибриды уже заметно потеснили автомобили с ДВС, и со временем перевес будет все более значительным, уверены эксперты. Причем, начиная с 2030 года, доля бензоэлектрических машин тоже начнет сокращаться, уступая все больше места «чистым» электрокарам и автомобилям на топливных элементах.

Лидером по продажам электрических автомобилей станет Китай, предполагают в Bloomberg, – на него придется около трети всех реализованных машин. На втором месте расположится Европа, которая уже готовится к радикальным переменам: с 2035 года машины с топливными моторами, включая гибриды, планируют запретить продавать в 27 странах Евросоюза. Третью строчку займет США.

Причины – в развитии самих электромобилей: росте запаса хода, снижении стоимости аккумуляторов, увеличении числа зарядных станций, а также поддержке со стороны правительств, предлагающих субсидии и льготы пересевшим на экологичный транспорт.

Первенство в производстве литий-ионных батарей, используемых в современных электрокарах, принадлежит Китаю, и догнать его будет непросто, считают специалисты. Ежегодно в стране изготавливают аккумуляторы общей емкостью 479 гигаватт-часов, и количество производственных площадок только увеличивается. В Европе, для сравнения, этот показатель составляет только 39 гигаватт-часов, а к 2025 году, по плану властей, он должен вырасти до 400 гигаватт-часов.

Разнообразие моделей тоже растет: на сегодняшний день по всему миру продают более 500 различных электрокаров и подключаемых гибридов. В среднем представленные в прошлом году электромобили проезжают без подзарядки до 359 км – на 166 км больше, чем в 2012 году.

Мы не только регулярно мониторим ситуацию на автомобильном рынке и важные события в автомире, но у нас в любой момент можно подсчитать, во сколько обходится содержание бензинового автомобиля – при помощи «Калькулятора оценки стоимости владения».

Фото: Яндекс