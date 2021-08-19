Jeep представил новый семиместный кроссовер

Компания Jeep представила новый семиместный кроссовер Commander. При этом автомобиль не имеет отношения к одноименной китайской модели, выпускаемой с 2018 года. Новинку разработали специально для стран Южной Америки – премьера машины состоится в конце августа в Бразилии, пишет портал Autonews.ru. Выпуск нового Jeep Commander наладят на предприятии концерна Stellantis в штате Пернамбуку.

Южноамериканский Jeep Commander представляет собой удлиненную версию обновленного европейского кроссовера Compass, дебютировавшего в апреле нынешнего года. От него он внешне незначительно отличается некоторыми элементами кузова, в том числе бампером и радиаторной решеткой, а также подросшими габаритами и третьим рядом в кабине.

Салон практически тот же, что и у Compass: новый Commander получил ту же 10,25-дюймовую виртуальную приборную панель, а также отдельный квадратный сенсорный дисплей информационно-развлекательного комплекса диагональю 10,1 дюйма.

Технические характеристики автомобиля пока не называются. По неофициальным данным, автомобиль предложат с 1,3-литровым бензиновым турбомотором, действующим вместе с 6-ступенчатой автоматической коробкой, либо с 2,0-литровым наддувным дизелем и 9-диапазонным «автоматом». Кроссовер будет доступен в модификациях как с передним, так и с полным приводом.

Как ранее стало известно, уже в первой половине 2023 года компания Jeep выпустит свой первый в истории электрокар, производство которого будет налажено в Польше. По данным источников, он будет представлять собой отнюдь не Wrangler с электрической силовой установкой, а компактный кроссовер на замену Renegade, унифицированный по агрегатам с Alfa Romeo и Fiat.

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Фото: Jeep