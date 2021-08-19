МВД предлагает упростить процедуру техосмотра

МВД выдвинуло ряд новых предложений по упрощению техосмотра. Ведомство предлагает исключить из процедуры ТО проверку стеклоомывателей, уровня шума, замер загрязняющих веществ в выхлопе, наличие аптечки, огнетушителя, а также подтеков «рабочих жидкостей» из двигателя, мостов и коробки передач. Предложения разработаны в дополнение к уже обнародованной ведомством идее об отмене обязательного ТО для легковых авто и мотоциклов, пишет газета «Коммерсант».

Напомним, в конце этой недели, 22 августа, в силу вступит закон, согласно которому при оформлении полиса ОСАГО больше не будет требоваться диагностическая карта, выдаваемая по результатам техосмотра, хотя обязанность проходить эту процедуру в законодательстве сохраняется. С 1 марта 2022 года в силу вступят поправки к КоАП, согласно которым за проезд под камерой на машине без диагностической карты автовладельцу будет приходить штраф в 2 тыс. рублей.

Согласно данным аналитического агентства «АВТОСТАТ», по состоянию на 1 января 2021 года на территории РФ было зарегистрировано 45 млн легковых автомобилей. Таким образом, на их долю приходится 76% всех транспортных средств, которые числятся в нашей стране. Средний возраст всех зарегистрированных в России легковых автомобилей составляет порядка 14 лет. Парк легковых автомобилей России представлен 112 различными марками. При этом свыше 90% приходится всего на 25 марок. В частности, отечественная LADA занимает 30,6% от общего количества, японская Toyota – 9%, корейские Hyundai и Kia – 5,3% и 5,2% соответственно. Среди марок, доля которых в парке составляет более 3%, можно также назвать: Nissan (4,8%), Renault (4,6%), Volkswagen (3,9%), Chevrolet (3,8%) и Ford (3,1%).

Найти автомобили этих и других марок (как новые, так и с пробегом) можно в автосалонах проверенных дилеров.

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