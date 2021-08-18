Правительство продлит мораторий на обязательную установку «ЭРА-ГЛОНАСС» для Дальнего Востока

Правительство РФ очередной раз продлит временный порядок ввоза подержанных праворульных автомобилей без установки системы «ЭРА-ГЛОНАСС». Напомним, до 3 декабря 2021 года жителям Дальнего Востока разрешается ввозить по одному такому автомобилю в год для личного пользования. Послаблением могут воспользоваться автовладельцы, зарегистрированные на территории Дальневосточного федерального округа, а также те, кто планирует туда переехать на постоянное место жительства. Теперь льготный порядок будет продлен еще на один год – до 3 декабря 2022 года, сообщает пресс-служба правительства РФ. Соответствующий проект решения правительства поручено внести Минпромторгу, Минэкономразвития, ФТС и МВД до 1 октября.

Согласно данным аналитического агентства «АВТОСТАТ», по состоянию на 1 января 2021 года на автомобили с правым рулем приходится 8% российского автопарка. Впрочем, как отмечают эксперты, в разных регионах страны доля правого руля заметно отличается. Так, в Приморском крае 83% всех легковых машин – праворульные. Практически во всех субъектах Дальнего Востока этот показатель превышает 50%. Между тем, в Москве на правый руль приходится всего 0,22% парка, в Санкт-Петербурге – 0,31%.

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Фото: пресс-служба правительства Приморского края