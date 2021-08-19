Яндекс.Карты и Навигатор стали доступны во всех моделях Volkswagen

Теперь во всех моделях Volkswagen с мультимедийными системами, поддерживающими интерфейс App-Connect (Apple CarPlay и Android Auto), водители могут использовать приложения Яндекс.Карты и Навигатор через данные сервисы. Искать адреса и строить маршруты теперь можно прямо на экранах автомобилей. Этот функционал доступен с подпиской Яндекс Плюс, сообщает пресс-служба Volkswagen.

В Apple CarPlay и Android Auto для автомобилистов доступны основные функции Карт и Навигатора. Можно находить адреса и организации, выбирать оптимальные маршруты с учетом пробок, а также получать подсказки по пути, причем предупреждения про скоростные ограничения и камеры работают даже без построенного маршрута. Кроме того, есть быстрый доступ к местам в закладках. Пробки и дорожные события отображаются на карте штатного дисплея головных устройств Volkswagen.

Ранее для модели Taos была представлена принципиально новая мультимедийная система VW Play на базе Android, с дисплеем диагональю 10 дюймов и собственным встроенным магазином приложений VW Play Apps, в котором доступны, в том числе, сервисы Яндекс: использование Яндекс.Навигатора, Яндекс.Заправок и голосового помощника Алиса без приобретения дополнительной подписки, а также встроенного сервиса Яндекс.Музыка с подпиской Яндекс Плюс. Мультимедийная система VW Play также поддерживает Apple CarPlay или Android Auto, и пользователи смогут использовать Яндекс.Навигатор с подпиской Яндекс Плюс с помощью этих интерфейсов.

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Фото: Volkswagen