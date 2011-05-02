АВТОВАЗ прекратил выпуск Lada Kalina в кузове «седан»

АВТОВАЗ прекратил производство автомобиля Lada Kalina в кузове «седан», начав в цехе сварки кузовов Lada Kalina перенастройку оборудования в рамках подготовки к производству нового бюджетного автомобиля Lada Granta. После модернизации оборудования, которое завершится 15 мая, выпуск седана Lada Kalina будет прекращен. Между тем, производство Lada Kalina «хэтчбек» и «универсал» продолжится.

Как пишет «Газета.Ru», разработка Lada Kalina была начата в 1993 году, а в 1998 году проектируемый автомобиль получил название Lada Kalina. Впервые прототип автомобиля был продемонстрирован в 1999 году – хэтчбек, в 2000 году – седан и в 2001 году – универсал. Первый автомобиль Lada Kalina был выпущен в ноябре 2004 года, причем производство этого семейства стартовало именно с кузова «седан».

Стоит отметить, что по итогам Iквартала Lada Kalina впервые стала самой продаваемой моделью на российском рынке. Так, продажи этой модели в январе-марте выросли в 2,5 раза и составили 31171 автомобилей.

Как сообщалось ранее, серийное производство Lada Granta планируется начать в октябре, продажи стартуют в конце 2011 года. В автомобиле Lada Granta будет использовано 30% новых деталей, а остальные 70% – это заимствованные компоненты с автомобиля Lada Kalina.