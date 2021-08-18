Range Rover Velar получил новую спецверсию Auric Edition

Внедорожник Rover Range Rover Velar 2022 модельного года получил ограниченную серию Auric Edition. Новинка доступна с двумя дизельными двигателями, а также с бензиновым двигателем мощностью 249 л.с., сообщает пресс-служба британской марки.

Автомобили новой лимитированной серии Range Rover Velar Auric Edition с особой комплектацией основаны на версии R-Dynamic S. Эксперьер внедорожника отличают эксклюзивная отделка Auric Atlas решетки радиатора, бейджей, капота, дверей и вентиляционных отверстий передних крыльев. Покупатели могут выбрать один из трех вариантов цветов кузова: Charente Grey, который предлагается исключительно с Auric Edition, Ostuni Pearl White или Santorini Black. Оригинальный внешний вид дополняют 20-дюймовые легкосплавные колесные диски Mercurial Gloss Sparkle Silver и тонировка стекол задних дверей. Также клиенты могут выбрать в качестве дополнительной опции 22-дюймовые колесные диски Pincer и контрастную крышу.

Кроме того, доступен широкий ассортимент роскошных материалов отделки интерьера, включающий кожу Windsor и экологичный премиальный текстиль Kvadrat. В новой ограниченной серии используется ряд высокотехнологичных систем, в том числе настраиваемая виртуальная приборная панель, которая дополняет информационно-развлекательную систему Pivi Pro, обеспечивая водителя самой необходимой информацией об автомобиле и показаниями навигационной системы.

Добавим также, что внедорожник Rover Range Rover Velar 2022 модельного года получил ряд обновлений, среди которых – усовершенствованная технология ионизации и фильтрации воздуха в салоне. Набор систем помощи водителю был расширен и теперь включает адаптивный круиз-контроль с функцией ассистента рулевого управления и камеру заднего вида, входящую в стандартную комплектацию.

На российском рынке для Rover Range Rover Velar будут представлены 2,0-литровые четырехцилиндровые бензиновые и дизельные двигатели мощностью 249 л.с. и 199 л.с. соответственно, а также 3,0-литровые шестицилиндровые D300 и P400.

Какие еще обновления можно ждать на российском рынке в ближайшие месяцы – смотрите в «Календаре новинок».

Фото: Land Rover