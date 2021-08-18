Kia анонсировала «внедорожную» версию кроссовера Seltos

Компания Kia опубликовала тизерное видео автомобиля под загадочным названием Project X, в котором угадывается кроссовер Seltos. Таким образом, корейская марка анонсировала премьеру «внедорожной» модификации под названием Seltos X-Line. Премьера новинки в серийном виде состоится уже в ближайшее время, после чего она появится на индийском рынке, пишет портал Motor.ru.

Напомним, Kia впервые представила Seltos X-Line еще в 2019 году в Лос-Анджелесе в виде двух концептов: X-Line Trail Attack и X-Line Urban. Они отличились лифтованной подвеской, дополнительной оптикой, усиленными бамперами и багажниками на крыше. В 2020 году на автошоу в Нью-Дели вновь появился концепт X-Line, но уже в единственном экземпляре и в приближенной к серии версии.

Вероятно, «товарная» модификация кроссовера с приставкой X-Line получит тот же внедорожный обвес, яркую раскраску кузова с затемненными элементами вместо серебристого хрома и дополнительный декор в салоне.

Под капотом Seltos X-Line изменений не ожидается, но возможно, что ему достанется только самый мощный мотор из гаммы: в Индии это 1,4-литровый турбированный агрегат мощностью 140 л.с., который сочетается с 6-ступенчатой механической коробкой передач и 7-диапазонным «роботом».

Напомним, в России продажи компактного кроссовера Kia Seltos стартовали в марте прошлого года. В настоящее время стоимость модели составляет от 1 млн 299 тыс. 900 рублей до 2 млн 204 тыс. 900 рублей в зависимости от комплектации и силового агрегата. Переднеприводные версии с двигателем 1,6 MPI (с распределенным впрыском) 123 л.с. предлагаются в четырех комплектациях – Classic, Comfort, Luxe и Style. Комплектации Classic и Comfort доступны как с механической, так и с автоматической трансмиссией, Luxe и Style – только с автоматической. В полноприводном исполнении Seltos 1,6 MPI имеет мощность двигателя 121 л.с. и предлагается в четырех комплектациях: Comfort и Luxe (с механической или автоматической трансмиссией), а также Style и Prestige (только с автоматической трансмиссией). Автомобили с двигателем 2,0 MPI (149 л.с.) и новым клиноцепным вариатором Smartstream IVT в переднеприводном исполнении доступны в комплектациях Luxe, Style или Prestige, а в полноприводном – Style, Prestige и Premium. Наиболее мощный (177 л.с.) двигатель 1,6 T-GDI с турбонаддувом и непосредственным впрыском топлива – агрегатируется только с роботизированной трансмиссией 7DCT. Все Seltos 1,6 T-GDI оснащаются системой полного привода и доступны в комплектациях Prestige, Premium и Premium+.

Вне зависимости от версии все Kia Seltos оснащаются дисковыми тормозами с антиблокировочной системой, фронтальными и боковыми подушками безопасности, системой курсовой устойчивости ESC, ассистентом старта на подъеме, системой контроля давления в шинах, иммобилайзером и центральным замком с автоматическим запиранием дверей при начале движения, электроприводами передних и задних стеклоподъемников, мультифункциональным рулевым колесом, аудиосистемой с радиоприемником, разъемом USB и шестью динамиками.

Рулевая колонка регулируется по высоте и вылету, сиденье водителя имеет механическую регулировку по высоте. Спинки задних сидений могут быть отрегулированы по углу наклона, или сложены в пропорции 60:40, имеются крепления для детского кресла стандарта Isofix. Во всех версиях предусмотрены подогрев форсунок стеклоомывателя, электропривод и подогрев боковых зеркал заднего вида, воздуховоды в центральной консоли для пассажиров второго ряда.

Какие еще модели Kia и по какой цене представлены на рынке в настоящее время, подскажет каталог «Цена Авто».

Фото: Kia India