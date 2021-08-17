Haval начал сертификацию нового внедорожника в России

Компания Haval начала сертификацию внедорожника Big Dog для российского рынка. Как стало известно порталу «Китайские автомобили», Одобрение типа транспортного средства будет получено на версии, произведенные в Китае, по крайней мере – на первом этапе. Напомним, ранее источники сообщали, что производство модели планируется наладить на тульском заводе Haval ориентировочно в 2023 году. Не исключено, что в компании решили сначала выяснить спрос на внедорожник в России, а уже потом заниматься организацией его сборки.

Внедорожник Big Dog разработан на платформе L.E.M.O.N, которая также легла в основу кроссовера Jolion, представленного на российском рынке в мае этого года. Размеры Big Dog составляют 4620 x 1890 x 1780 мм при колесной базе в 2738 мм. Под его капотом установлен 1,5-литровый турбированный двигатель мощностью 159 л.с., работающий в сочетании с 7-диапазонным «роботом». Также для модели доступен 2,0-литровый агрегат, развивающий 211 л.с. Внедорожник имеет полный привод с принудительной блокировкой заднего дифференциала.

Напомним, на сегодняшний день модельный ряд Haval на российском рынке включает кроссоверы F7 и F7x, рамный внедорожник H9 и новый компактный кроссовер Haval Jolion, которые производятся на заводе компании в Тульской области. В ближайшие три года компания Haval планирует представить на российском рынке еще четыре новых модели, включая пикап GWM Poer, который поступил в продажу в июне. По неофициальным данным, следующей новинкой станет среднеразмерный кроссовер Haval H6 третьего поколения, который займет нишу между Haval F7 и H9. Между тем, ранее компания Haval представила российским дилерам два новых внедорожника Big Dog и Wey Tank, которые, по данным источников, могут встать на конвейер российского завода Haval ориентировочно в 2023 году.

Как ранее сообщал «АВТОСТАТ», по итогам семи месяцев 2021 года российские дилеры Haval реализовали 19167 автомобилей, что в 2,3 раза больше по сравнению с прошлым годом. В результате Haval остается лидером по объему продаж среди китайских автопроизводителей в России, согласно данным АЕБ.

Какие еще модели можно ждать на российском рынке в 2021 году? Подскажет «Календарь новинок».

Фото: Haval