LADA Granta получит новую грузовую модификацию

Тольяттинская компания «ВИС-Авто» реализует проект пикапа Lada Granta, у которого в будущем может появиться более вместительная версия. К его испытаниям, необходимым для получения сертификата, планируют приступить в ближайшее время, пишет «Российская газета». Стоит отметить, что у новой модели есть все шансы стать самым бюджетным однотонным пикапом на российском рынке – обычная ВИС-2349 «Гранта» стоит более чем на 100 тыс. рублей дешевле базового УАЗ «Пикап».

Длина колесной базы у тестового прототипа составляет 3100 мм, в серийном производстве может также появиться версия с базой 3250 мм. Также известны габариты грузового отсека: 1900 х 2200 х 2600 мм. Грузоподъёмность автомобиля составляет 920 кг, что немногим больше, чем у выпускающегося серийно «короткого» пикапа LADA Granta – до 915 кг. Особенностью новинки также станет подвеска: она будет продольно-рычажной на пневморессорах.

По данным издания «Автоброкер», пикап LADA Granta повышенной грузоподъемности получит двигатель 1.8 литра, модернизированный силами компании «Супер-Авто», а также ГБО с баллонами на 60 литров.

В дальнейшем проект будет развиваться: планируется выпуск новой версии пикапа на базе LADA Granta с увеличенной грузоподъемностью до 1,5 тонны, версии с роботизированной трансмиссией. Добавим, что все новшества и технические решения будут использованы на аналогичных модификациях на базе LADA Niva Legend.

Между тем, ранее дилеры сообщили о дефиците автомобилей LADA, в частности самой популярной модели – Granta. По их мнению, проблему не удастся решить как минимум до сентября. Напомним, в понедельник АВТОВАЗ возобновил работу после корпоративного отпуска, но из-за дефицита электронных комплектующих не будет выпускать LADA Granta еще как минимум неделю. С учетом планового отпуска компании, производство модели приостановлено более чем на месяц.

Как ранее сообщал «АВТОСТАТ», по итогам семи месяцев 2021 года в России было продано 83172 автомобиля LADA Granta (с учетом коммерческих версий), что на 34% выше показателя годичной давности. В результате эта модель остается бестселлером на российской авторынке.

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Фото: «Автоброкер»