АВТОВАЗ возобновил производство LADA Largus и XRAY

АВТОВАЗ сегодня, как и планировалось, возобновил производство автомобилей на линии № 1 (платформа B0), которая будет работать в течение двух дней (18-19 августа). Напомним, на этой линии помимо моделей LADA Largus и XRAY, выпускаются также Renault Logan и Sandero. Об этом агентству «АВТОСТАТ» сообщили в пресс-службе АВТОВАЗа, добавив, что изменений в планах по работе других линий также не произошло. Так, из-за нехватки электронных компонентов, поставляемых на АВТОВАЗ компанией «Bosch Самара», Линия № 5 (Granta) остановлена на всю рабочую неделю (16-20 августа), а Линия № 3 (Niva) будет производить ограниченное количество автомобилей с понедельника по четверг (16-19 августа). Персоналу за время простоя будет производиться оплата в соответствии с российским законодательством – 2/3 от среднего заработка.

«АВТОВАЗ при поддержке российских федеральных и региональных властей, а также Группы Renault, прилагает все возможные усилия для решения проблемы поставок и скорейшего возвращения своих заводов к нормальному режиму работы. Тем не менее, видимость возможности поставок электронных компонентов со стороны «Bosch Самара» на завод в Тольятти на рабочую неделю, начинающуюся с 23 августа, также чрезвычайно сложна», – сообщили в пресс-службе АВТОВАЗа.

Напомним, ранее АВТОВАЗ планировал ввести с 6 сентября по 31 ноября увеличенный на 1 час рабочий день в подразделениях, связанных с производством автомобилей. Дополнительное рабочее время смен связано с продолжающимся ростом российского автомобильного рынка и необходимостью более чем на 10% увеличить производственный план. Оплата дополнительного рабочего времени будет производиться в двойном размере. Вместе с тем до сентября 2021 года АВТОВАЗ планирует нанять дополнительно более 1500 сотрудников на производственную площадку в Тольятти для удовлетворения растущего спроса.

Так, в июле АВТОВАЗ реализовал на российском рынке 32013 автомобилей LADA – это на 3% больше, чем годом ранее. По итогам семи месяцев 2021 года российские дилеры LADA продали 232232 машины, что на 42% выше показателя за аналогичный период прошлого года. В результате рыночная доля LADA составила 24,3%против 22,1% годом ранее, согласно данным АЕБ.

Как говорил ранее президент АВТОВАЗа Николя Мор, в течение оставшейся части года объем продаж на российском авторынке будет во многом зависеть от возможностей поставок в связи с текущей мировой ситуацией с нехваткой электронных компонентов. «Мы также видим некоторую неопределенность в отношении потребительского спроса в четвертом квартале, в котором мы приветствовали бы возобновление мер государственной поддержки. В целом мы считаем, что итоги года могут быть даже выше, чем прогнозируемый рост в 10% относительно 2020 года – рынок может превысить 1,8 млн автомобилей», – отметил глава АВТОВАЗа.

Оценить стоимость владения этими или другими автомобилями можно с помощью специального Калькулятора.

Фото: АВТОВАЗ