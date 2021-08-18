Chery Tiggo 8 Pro и Mitsubishi Outlander: чем выгоднее владеть?

Когда в марте этого года на рынок вышел новый 7-местный кроссовер Chery Tiggo 8 Pro, в числе его прямых конкурентов назывался и Mitsubishi Outlander. Эксперты аналитического агентства «АВТОСТАТ» при помощи «Калькулятора стоимости владения автомобилем (ТСО*)» решили выяснить, во сколько обойдется один километр пробега этих кроссоверов.

Оговоримся сразу, что конкурентами эти модели пока можно называть лишь условно – в нашей стране Chery Tiggo 8 Pro пока представлен лишь в версии с передним приводом, полноприводные модификации обещают привезти до конца года.

Китайский кроссовер оснащается 2-литровым двигателем, который способен выдавать до 170 л.с. Силовой агрегат Outlander при схожей мощности (167 л. с.) обладает большим объемом (2,4 л.), и в этом случае «японец» будет полноприводным. Поэтому для более корректного сравнения, из списка конфигураций Outlander мы выбрали вариант с менее мощным двигателем 2,0 л (146 л.с.) и передним приводом. Что касается трансмиссии, то у обеих моделей она автоматическая.

Как показали расчеты, 1 км пути на Chery Tiggo 8 Pro обойдется его владельцу в 19,0 рублей. Для хозяев Mitsubishi Outlander этот показатель будет ниже и составит 17,9 рублей. Разница становится более очевидной на более длительном временном периоде: за месяц расходы по «китайцу» составят 31,7 тыс. рублей, по «японцу» – 29,9 тыс. рублей.

В перспективе за 5 лет или 100 тыс. км пробега обладатели этих кроссоверов потратят сумму в районе 1,9 млн и 1,8 млн рублей соответственно. На что именно пойдут эти деньги, можно узнать здесь.

* ТСО – Total Cost of Ownership

Фото: Chery