Три марки аккумулируют более 50% рынка дизельных автомобилей в России

По итогам первого полугодия 2021 года в России было реализовано почти 65 тысяч новых легковых машин, оснащенных дизельным двигателем. Это на 34,5% больше, чем в январе-июне 2020 года. Такие данные приводят эксперты аналитического агентства «АВТОСТАТ», основываясь на данных АЕБ. Они также отметили, что доля дизельных автомобилей на рынке немного сократилась: с 8,1% (в 1 половине 2020 года) - до 8% (в 1 половине 2021 года).

Рейтинг возглавляет BMW

При этом самой популярной у россиян маркой автомобилей с таким двигателем остается немецкий BMW, на который приходится более четверти рынка в этом сегменте. Так, в январе-июне дизельные модели баварского бренда разошлись тиражом в 16,3 тыс. единиц – почти на 30% больше, чем в 2020 году.

На втором месте в данном рейтинге - еще один производитель из Германии – Mercedes-Benz (10,2 тыс. шт.; +82%). Его доля на этом рынке - около 16% На третье место по итогам полугодия вышел корейский Hyundai (6,2 тыс. шт.; +110%), занявший около 10% рынка. Суммарно эти три бренда заняли 50,5% всего рынка новых дизельных автомобилей в России.

В ТОП-5 по итогам полугодия вошли также Toyota (6,1 тыс. шт.; -5%) и Renault (около 6,1 тыс. шт.; +141%) - судя по объемам, у них есть шанс потеснить Hyundai в этом рейтинге. Тем более что Toyota по итогам 2020 года уже в тройку лидеров входила.

Какие дизельные авто популярны?

Renault Duster