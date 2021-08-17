Три марки аккумулируют более 50% рынка дизельных автомобилей в России

По итогам первого полугодия 2021 года в России было реализовано почти 65 тысяч новых легковых машин, оснащенных дизельным двигателем. Это на 34,5% больше, чем в январе-июне 2020 года. Такие данные приводят эксперты аналитического агентства «АВТОСТАТ», основываясь на данных АЕБ. Они также отметили, что доля дизельных автомобилей на рынке немного сократилась: с 8,1% (в 1 половине 2020 года) - до 8% (в 1 половине 2021 года).
Рейтинг возглавляет BMW
При этом самой популярной у россиян маркой автомобилей с таким двигателем остается немецкий BMW, на который приходится более четверти рынка в этом сегменте. Так, в январе-июне дизельные модели баварского бренда разошлись тиражом в 16,3 тыс. единиц – почти на 30% больше, чем в 2020 году.
На втором месте в данном рейтинге - еще один производитель из Германии – Mercedes-Benz (10,2 тыс. шт.; +82%). Его доля на этом рынке - около 16% На третье место по итогам полугодия вышел корейский Hyundai (6,2 тыс. шт.; +110%), занявший около 10% рынка. Суммарно эти три бренда заняли 50,5% всего рынка новых дизельных автомобилей в России.
В ТОП-5 по итогам полугодия вошли также Toyota (6,1 тыс. шт.; -5%) и Renault (около 6,1 тыс. шт.; +141%) - судя по объемам, у них есть шанс потеснить Hyundai в этом рейтинге. Тем более что Toyota по итогам 2020 года уже в тройку лидеров входила.
Какие дизельные авто популярны?
Renault Duster
Дизельный двигатель Renault Duster представлен в объеме 1,5 литра и мощностью в 109 л. с. Привод, оснащенный таким мотором – только полный, а коробка передач – механическая. Сразу 4 комплектации с «дизелем» доступны для российского потребителя – Drive, Edition One, Life и Style. Самая дешевая версия Life обойдется в 1 279 000 рублей. Самая дорогая – Style – 1 419 000 рублей.
Hyundai Santa Fe
Дизельный мотор Santa Fe имеет объем 2,2 литра, а мощность в 199 л. с. Версии с «дизелем» оснащены автомеханической коробкой передач, при этом привод только полный, также, как и у бензиновых версий. Комплектаций, которые могут быть оснащены дизельным двигателем – 4. Это Calligraphy, High-Tech, Lifestyle и Prestige. Самая низкая цена у варианта Lifestyle – 2 879 000 рублей. Самая дорогая версия – Calligraphy. Ее цена – 3 459 000 рублей. Кстати, в этой комплектации внедорожник оборудован панорамной крышей.
Toyota Land Cruiser Prado
Самый мощный дизельный мотор из этой тройки – у LC Prado. Его объем составляет 2,8 литра, а мощность – 200 л. с. Привод – полный. Коробка передач – автоматическая. Сразу 7 комплектаций оснащаются дизельным мотором – 70-th Anniversary, Black Onyx 5 мест, Black Onyx 7 мест, Комфорт, Престиж, Элеганс, Элеганс Плюс. Минимальная стоимость у версии Комфорт – 4 128 000 рублей. Самая дорогая комплектация – Black Onyx, 7 мест – 5 415 000 рублей.
Фото: АВТОСТАТ, сайты автопроизводителей