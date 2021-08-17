«КЛЮЧАВТО» приобрел красноярскую ГК «ББР-Авто»

Автохолдинг «КЛЮЧАВТО» в рамках реализации своей долгосрочной стратегии продолжает расширять территорию присутствия и в сентябре 2021 года планирует закрыть еще одну сделку в Сибирском регионе по покупке Красноярской Группы Компаний «ББР-Авто». В результате портфель «КЛЮЧАВТО» пополнится четырьмя официальными дилерскими центрами Premium и Luxury брендов: два, уже известных холдингу с 2013 года, бренда: Bentley и Jaguar Land Rover; а также два новых дилерства в портфеле: Porsche и Volvo. Также к «КЛЮЧАВТО» присоединятся сервисные центры по обслуживанию постгарантийных автомобилей, сообщает пресс-служба холдинга.

Как отмечается, для «КЛЮЧАВТО» Сибирский регион является одним из стратегически значимых, а сделка с ГК «ББР-АВТО» – это логичное продолжение ранее состоявшегося приобретения омской ГК «Евразия-Моторс». На сегодняшний день, на счету компании уже 19 сделок, из них: 5 сделок по приобретению активов и 14 сделок M&A. По словам исполнительного директора «КЛЮЧАВТО» Антона Сергеева, это дает компании возможность достигать стратегических целей, повышать эффективность бизнеса и расширять географию присутствия.

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Фото: «КЛЮЧАВТО»