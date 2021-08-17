К сервису Volkswagen по онлайн продаже автомобилей подключилось 100 дилеров марки

К сервису Volkswagen по онлайн продаже автомобилей подключен 100-й дилер марки Volkswagen – «Форвард-Авто» из Перми. На сегодняшний день 77% дилерской сети марки Volkswagen подключены к системе онлайн продаж, и за семь месяцев 2021 года более 2500 автомобилей были забронированы в этой системе, сообщает пресс-служба автопроизводителя.

Заказать онлайн можно любую модель марки Volkswagen, которая находится в наличии у выбранного клиентом дилерского центра и предлагается им к продаже. На сегодняшний день официальные дилерские центры марки Volkswagen в 61 городе России предоставляют своим покупателям данную услугу.

Процесс прост: клиент выбирает интересующий его автомобиль у удобного ему дилерского центра на сайте, указывает свои контактные данные, осуществляет предоплату или полную оплату официальному дилеру, после чего в личном кабинете может отслеживать статус бронирования, оплаты и выдачи автомобиля.

При бронировании автомобиля через сайт клиент вносит предоплату от 5000 рублей до полной стоимости автомобиля. Ограничения размеров платежей определяются конкретным дилерским центром, при этом с клиента не взимается комиссия за транзакцию. Заявка клиента обрабатывается в рабочее время дилерского центра, в течение 1 часа с момента ее поступления. Клиент может зарезервировать несколько автомобилей в разных дилерских центрах. В случае полной оплаты автомобиля, клиенту достаточно посетить дилерский центр один раз, чтобы забрать свой автомобиль и подписать договор купли-продажи. Если клиент передумает, то вся сумма вернется на карту, с которой был оплачен заказ, в соответствии с условиями оферты.

Приобретение автомобиля онлайн может комбинироваться с классическими услугами по кредиту или trade-in, которые предоставляют конкретные дилерские центры, а также с услугами по страхованию и дооснащением автомобиля дополнительным оборудованием.

Как отмечается, помимо экономии времени на выборе и бронировании автомобиля, преимуществом онлайн-заказа является гарантированность цены на выбранный клиентом автомобиль после внесения оплаты, что особенно важно при наличии ограниченного количества автомобилей, предлагаемых по специальной цене.

Онлайн-продажи развивают и логически дополняют актуальную концепцию Digital, активно используемую дилерскими центрами Volkswagen. Новый digital-формат выводит процесс выбора и покупки автомобиля на качественно новый уровень. Клиент имеет возможность комфортно выбрать конфигурацию автомобиля в желаемой версии, увидеть результаты на экране, проверить наличие подобной версии на складе дилерского центра, получить информацию о различных системах и инновациях автомобиля, увидеть системы в действии на демо-роликах, наглядно сравнить несколько предлагаемых вариантов комплектации, уточнить информацию о дополнительных опциях, ценах и сроках поставки.

Полный список дилеров Volkswagen (и не только) по городам РФ смотрите на сайте «Цена Авто» в разделе «Дилеры».

Фото: Volkswagen