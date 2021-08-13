УАЗ рассказал о перспективах гибридных моделей

Ульяновский автозавод, который представил прототип УАЗ «Профи» с гибридным двигателем еще 2018 году, так и не освоил серийное производство таких машин. При этом автопроизводитель не отказывается от планов по выпуску гибридных моделей, однако в нынешних реалиях на российском рынке для УАЗа актуальны автомобили с бензиновыми и с газо-бензиновыми моторами. Об этом «Российской газете» заявили в пресс-службе УАЗа.

Напомним, в начале августа в России стартовали продажи битопливных версий моделей УАЗ «Патриот» и «Пикап». Стоимость новинок составляет от 1 млн 366 тыс. рублей и 1 млн 379 тыс. рублей соответственно. УАЗ «Патриот» и «Пикап» CNG оснащаются двигателем ЗМЗ Про объемом 2,7 литра, способном работать как на бензине, так и на сжатом природном газе, и 5-ступенчатой механической коробкой передач.

Что касается рабочего образца гибридного «Профи», то он оснащается 2,3-литровым бензиновым двигателем (131 л.с. и 214 Нм), 6-ступенчатым «автоматом», электромотором (126 л.с. и 288 Нм) и аккумуляторной батареей. Экспериментальный грузовик может двигаться в трех режимах - электрическом, бензиновом, смешанном. На одном топливном баке «Профи-гибрид» проезжает до 855 км. При движении на чистой электротяге запас хода достигает 74 км. Средний расход топлива составляет 7,6 л. на 100 км, разгон до «сотни» – 10,7 с.

Как ранее сообщал «АВТОСТАТ», по итогам семи месяцев 2021 года Ульяновский автозавод увеличил продажи в России на 8% до 16067 автомобилей. В результате доля УАЗа на российском рынке составила 1,7% против 2,0% годом ранее, согласно данным АЕБ.

Стоит отметить, что в этом году УАЗ представил новую версию легкого коммерческого грузовика «Профи» грузоподъемностью 1,5 тонны с двускатной ошиновкой колес задней оси. Кроме того, новая «Полуторка» получила модификацию полной массой 2,5 т, которая позволяет беспрепятственно передвигаться в условиях мегаполиса, где появление коммерческих автомобилей максимальной массой свыше 2,5 тонны запрещено.

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Фото: УАЗ