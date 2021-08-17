Дилеры сообщили о дефиците автомобилей LADA

В России образовался дефицит автомобилей LADA, в частности самой популярной модели - Granta. Об этом агентству «РИА Новости» сообщили дилеры АВТОВАЗа, по мнению которых, проблему не удастся решить как минимум до сентября.

По словам гендиректора группы «Прагматика» и вице-президента ассоциации «Российские автомобильные дилеры» (РОАД) Владислава Рыдаева, нехватка автомобилей LADA Granta наблюдается как в Северо-Западном федеральном округе, так и в целом по стране.

В свою очередь, глава совета директоров «БН-Моторс» и вице-президент РОАД Алексей Подщеколдин добавил, что дефицит в той или иной степени наблюдается по всему модельному ряду LADA. «Сам АВТОВАЗ достаточно оптимистично уверяет, что в сентябре они должны разрешить эту ситуацию», – рассказал он. При этом А.Подщеколдин отметил, что нехватка касается не только моделей, собираемых в России, но и импортных.

«У «Автомира», как и у всей остальной дилерской сети, со складами как по этой модели (LADA Granta – ред.), так и по всем другим моделям плохо. Дефицит по всем моделям продлится до начала сентября. Ожидаем смещение спроса в сторону б/у автомобилей», – сообщили в компании.

Напомним, вчера АВТОВАЗ возобновил работу после корпоративного отпуска, но из-за дефицита электронных комплектующих не будет выпускать LADA Granta еще как минимум неделю. С учетом планового отпуска компании, производство модели приостановлено более чем на месяц. По этой же причине с 20 августа ожидается остановка конвейера, на котором собираются LADA Largus, XRAY, а также Renault Logan и Sandero. В целом за лето завод шесть раз приостанавливал выпуск ряда моделей из-за нехватки автоэлектроники.

Завод «LADA Ижевск», производящий Vesta и Vesta SW, в меньшей степени страдает от дефицита и планирует работать в соответствии с обычным графиком производства при существующей видимости поставок.

«АВТОВАЗ при поддержке российских федеральных и региональных властей, а также Группы Renault, прилагает все возможные усилия для решения проблемы поставок и скорейшего возвращения своих заводов к нормальному режиму работы. Тем не менее, видимость возможности поставок электронных компонентов со стороны «Bosch Самара» на завод в Тольятти на рабочую неделю, начинающуюся с 23 августа, также чрезвычайно сложна», – заявили в пресс-службе АВТОВАЗа.

Напомним, ранее АВТОВАЗ планировал ввести с 6 сентября по 31 ноября увеличенный на 1 час рабочий день в подразделениях, связанных с производством автомобилей. Дополнительное рабочее время смен связано с продолжающимся ростом российского автомобильного рынка и необходимостью более чем на 10% увеличить производственный план. Оплата дополнительного рабочего времени будет производиться в двойном размере. Вместе с тем до сентября 2021 года АВТОВАЗ планирует нанять дополнительно более 1500 сотрудников на производственную площадку в Тольятти для удовлетворения растущего спроса.

Так, в июле АВТОВАЗ реализовал на российском рынке 32013 автомобилей LADA – это на 3% больше, чем годом ранее. По итогам семи месяцев 2021 года российские дилеры LADA продали 232232 машины, что на 42% выше показателя за аналогичный период прошлого года. В результате рыночная доля LADA составила 24,3%против 22,1% годом ранее, согласно данным АЕБ.

Как говорил ранее президент АВТОВАЗа Николя Мор, в течение оставшейся части года объем продаж на российском авторынке будет во многом зависеть от возможностей поставок в связи с текущей мировой ситуацией с нехваткой электронных компонентов. «Мы также видим некоторую неопределенность в отношении потребительского спроса в четвертом квартале, в котором мы приветствовали бы возобновление мер государственной поддержки. В целом мы считаем, что итоги года могут быть даже выше, чем прогнозируемый рост в 10% относительно 2020 года – рынок может превысить 1,8 млн автомобилей», – отметил глава АВТОВАЗа.

В каких городах есть дилерские центры LADA, можно узнать на сайте «Цена Авто» в разделе «Дилеры».

Фото: АВТОВАЗ