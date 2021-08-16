В Москве собраны первые 60 электробусов «КАМАЗ»

На Сокольническом вагоноремонтно-строительном заводе в Москве собрано и передано в адрес ГУП «Мосгортранс» 60 электробусов «КАМАЗ», которые уже работают на маршрутах города. Напомним, финишное производство электробусов «КАМАЗ» на территории Сокольнического вагоноремонтно-строительного завода в Москве стартовало в апреле, а первые собранные экземпляры начали курсировать по столичным улицам в начале июня, сообщает пресс-служба автопроизводителя.

«По условиям четвертого контракта, заключенного с ГУП «Мосгортранс», мы должны передать в 2021 году 350 электробусов «КАМАЗ». В рамках этого заказа выпущено уже 200 единиц инновационного электротранспорта, из них 60 экземпляров собрано непосредственно в Москве на базе «СВАРЗа», остальные электробусы произведены на «НЕФАЗе», дочернем предприятии КАМАЗа в Башкортостане. Таким образом, к январю 2022 года московских пассажиров будут перевозить в общей сложности 750 электробусов КАМАЗ», – рассказал руководитель Службы продвижения пассажирского электротранспорта Андрей Долганов.

Напомним, первые электробусы вышли на улицы Москвы осенью 2018-го. По условиям контрактов в 2018-2021 годах отечественные производители ГАЗ и КАМАЗ поставили в столицу 600 электробусов. Как говорил ранее мэр Москвы Сергей Собянин, в планах на ближайшие годы – увеличение парка электробусов до 2200 машин, что составит почти треть парка наземного транспорта столицы.

Как ранее сообщал «АВТОСТАТ», в апреле 2021-го КАМАЗ открыл сборочное производство электробусов на базе Сокольнического вагоноремонтно-строительного завода. Созданные производственные мощности рассчитаны на сборку до 500 электробусов в год. На втором этапе развития производства планируется до 2023 года реконструировать еще один цех СВАРЗ площадью 3000 кв.м, что позволит дополнительно выпускать по 200 электробусов в год. На производстве создано 100 высокотехнологичных рабочих мест, до 2023 года их количество увеличится вдвое. Инвестиции в проект составили 325 млн рублей.

Как отмечается, открытие сборочного производства электробусов «КАМАЗ» на Сокольническом вагоноремонтно-строительном заводе – часть большой программы по замене автобусного парка Москвы. Прежние транспортные средства в столице заменят на электробусы: городские власти практически прекратили закупку автобусов на дизельном топливе.

Фото: КАМАЗ