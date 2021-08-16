Какие европейские автомобили лучше всего продаются в России в 2021 году? ТОП-10 моделей

Автомобили европейских брендов составляют самый большой сегмент российского рынка. Как подсчитали эксперты агентства «АВТОСТАТ» на основании данных АЕБ, в первой половине 2021 года на их долю пришлось 30% от всех проданных новых легковых автомобилей в стране. В количественном выражении это соответствует 243,5 тыс. экземплярам, что на 40,5% больше, чем в январе-июне 2020 года.

Самой востребованной моделью среди европейских автомобилей остался Volkswagen Polo, объем продаж которого вырос на 34% до 28,5 тыс. автомобилей. Следом идет компактный лифтбек Skoda Rapid, реализация которого составила 23,3 тыс. экземпляров (+122%). Замыкает тройку лидеров французский кроссовер Renault Duster (19,7 тыс. шт.; +63%).

Далее в модельном рейтинге идут Volkswagen Tiguan с результатом 18,9 тыс. автомобилей (+41%), Renault Logan (16,8 тыс. шт.; +38%) и Renault Sandero (13,6 тыс. шт.; +24%). На седьмой позиции рейтинга - новинка 2020 года кроссовер Skoda Karoq (11,3 тыс. шт.; +128%). Также в ТОП-10 рынка европейских автомобилей попали Skoda Kodiaq (11,3 тыс. шт.; +29%), Renault Kaptur (10,1 тыс. шт.; +19%) и Renault Arkana (9,4 тыс. шт.; +29%).

Какие европейские новинки можно точно ждать на российском рынке в ближайшие месяцы – смотрите в «Календаре новинок».