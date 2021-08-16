Lamborghini представила возрожденный суперкар Countach LPI 800-4

При создании Countach LPI 800-4 дизайнеры переработали характерные черты пяти версий Countach, выпущенных почти за 20 лет, и получили современное воплощение легендарного дизайна. Новая модель отличается лаконичностью, чем напоминает первые серийные версии LP 500 и LP 400. Придавая LPI 800-4 характерный облик Countach, дизайнеры черпали вдохновение в версии Quattrovalvole и ее выразительных линиях переднего капота с длинной низкой прямоугольной решеткой и фарами, а также колесными арками шестиугольной формы. Сильно наклоненные стекла получили прямую форму как у классической модели Countach. Они служат связующим звеном между линиями в передней и задней частях кузова. В задней части суперкара отсутствует фиксированное заднее антикрыло, а воздухозаборники гармонично интегрированы в широкие плечевые зоны и напоминают тем самым выразительные решетки классической модели Countach. Культовые воздухозаборники NACA с выдающейся аэродинамикой интегрированы в двери и боковые части суперкара Countach LPI 800-4, а характерная линия Periscopio тянется через крышу к задней части кузова. Задняя часть Countach LPI 800-4 легко узнаваема по выразительной перевернутой клинообразной форме, низко расположенной линии заднего бампера и шестиугольной форме задних блоков фонарей, состоящих из трех частей. Модель LPI 800-4 оснащена четырьмя патрубками выхлопных труб, соединенных с задним диффузором из углеродного волокна. Доступ для водителя и пассажира, конечно, осуществляется через «ламбо-двери». Впервые двери такого типа появились на модели Countach, а впоследствии стали неотъемлемой чертой суперкаров Lamborghini V12. 20-дюймовые передние и 21-дюймовые задние колесные диски модели Countach LPI 800-4 с шинами Pirelli P Zero Corsa выполнены в стиле телефонного диска из 1980-х годов. За ними – карбон-керамические тормозные диски.

Монокок и все панели кузова Countach LPI 800-4 изготовлены из углеродного волокна, поэтому конструкция получилась не только облегченной, но и исключительно жесткой на кручение. Countach LPI 800-4 имеет сухой вес 1595 кг, а отношение сухой массы к мощности – 1,95 кг/л. с. Элементы из углеродного волокна можно заметить на переднем сплиттере, окантовке ветрового стекла и корпусе наружных зеркал заднего вида, воздухозаборниках на капоте и накладках на порогах, а также в деталях отделки интерьера.

Отделка салона выполнена из кожи традиционных красного и черного цветов. Комфортные сиденья особой формы и панель приборов обтянуты классической роскошной кожей с геометрической прострочкой. Модель LPI 800-4 оснащается 8,4-дюймовым центральным сенсорным дисплеем, предназначенным для управления системами суперкара и функциями подключения, например, интерфейсом Apple CarPlay.

Общая мощность силовой установки Countach LPI 800-4 составляет 814 л. с.: 780 л.с. приходится на 6,5-литровый атмосферный двигатель V12, а 34 л.с. – на 48-вольтовый электродвигатель. Эта мощность передается к колесам с помощью постоянного полного привода. Питание электродвигателя осуществляется от суперконденсатора, который обеспечивает в три раза большую мощность, чем литий-ионная аккумуляторная батарея аналогичной массы. Разгон суперкара до 100 км/ч составляет 2,8 с, до 200 км/ч – за 8,6 с, а максимальная скорость достигает 355 км/ч.

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Фото: Lamborghini