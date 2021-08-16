Skoda объявила стартовую цену на обновленный Kodiaq

Обновленный Skoda Kodiaq, доступный также и в семиместном исполнении, будет выпускаться на мощностях завода в Нижнем Новгороде по методу полного цикла (CKD). Модель будет представлена в России уже в сентябре, когда будет объявлена более подробная информация о комплектациях и ценах.

Так, уже в базовой версии обновленный Skoda Kodiaq получил светодиодные фары и полностью светодиодные задние фонари, противотуманные фары, многофункциональное 2-спицевое кожаное рулевое колесо и цветной дисплей Maxi Dot. Помимо этого, внедорожник оснащается двухзонным климат-контролем и передними сиденьями с подогревом. Кроме того, стандартное оснащение предусматривает Bluetooth и мультимедийную систему Swing c 8 динамиками. К заказу также доступны аудиосистема Bolero и функция беспроводного подключения SmartLink. Среди доступных опций – электронная система курсовой устойчивости, задние подголовники, передний центральный подлокотник и наружные электрозеркала с обогревом.

Компания Skoda объявила стартовую цену на обновленный внедорожник Skoda Kodiaq, который поступит в продажу этой осенью. Стоимость переднеприводной версии с турбомотором объемом 1,4 л и мощностью 125 л.с. в сочетании с механической коробкой передач составит 1 млн 961 тыс. рублей в комплектации Active, предлагающей теперь расширенный список оснащения, сообщает пресс-служба чешской марки.

Напомним, мировая премьера обновленного Skoda Kodiaq состоялась в апреле этого года. Автомобиль получил приподнятый рельефный капот, новую фирменную решетку радиатора, которая установлена более вертикально и имеет двойные ламели, а также новые легкосплавные колесные диски диаметром до 20 дюймов. Передние фары головного света у обновленной модели стали уже и дополнены установленными под ними противотуманными фарами – вместе они образуют оригинальный облик автомобиля с «четырехглазой» оптикой. Также изменился передний бампер, который теперь отличается более широким воздухозаборником, обрамлен L-образными декоративными элементами с двух сторон и имеет алюминиевую вставку.

Передняя оптика обновленного Skoda Kodiaq состоит из двух светодиодных модулей, установленных один над другим. Задние фонари, как и передние фары, стали визуально более узкими, они имеют фирменную для чешского бренда «кристаллическую» структуру и являются стилизованной версией классической для Skoda С-образной формы фонарей. Впервые для Kodiaq опционально предлагаются инновационные полностью светодиодные матричные фары.

Напомним, продажи внедорожника Skoda Kodiaq стартовали на российском рынке в июне 2017 года, а в феврале 2018-го производство этой модели было запущено на заводе в Нижнем Новгороде. В настоящее время на выбор покупателям предложены комплектации Active (от 1 млн 902 тыс. рублей), Ambition (от 2 млн 150 тыс. рублей) и Style (от 2 млн 396 тыс. рублей) как с передним, так и с полным приводом. Автомобили оснащаются бензиновыми и дизельным двигателями объемом от 1,4 до 2,0 л и мощностью от 125 до 180 л.с. в сочетании с коробками передач МКП-6, DSG-6 или DSG-7.

По итогам семи месяцев 2021 года продажи внедорожника Skoda Kodiaq на российском рынке составили 12307 автомобилей, что на 19% выше показателя за аналогичный период прошлого года. В результате он вошел в ТОП-10 самых продаваемых моделей SUV в России, констатируют аналитики агентства «АВТОСТАТ».

Какие еще модели можно ждать на российском рынке в 2021 году? Подскажет «Календарь новинок».

Фото: Skoda