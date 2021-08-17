Японский авторынок в июле вырос на 3%

Японский авторынок в июле увеличился на 2,5% до 212707 единиц, без учета мини-каров с объемом двигателя до 660 куб. см. Согласно данным, полученным агентством «АВТОСТАТ» в Японской ассоциации автодилеров (JADA), за семь месяцев 2021 года реализация автомобилей в Стране восходящего солнца составила 1 млн 523 тыс. 979 машин (+8,4%).

Лидерство в прошлом месяце сохраняет Toyota, чьи продажи увеличились на 6,7% до 116131 автомобиля. Второе место по объему продаж занимает Honda с показателем 25638 машин (-0,9%). Замыкает тройку лидеров по-прежнему Nissan, реализовавший 18961 автомобиль (+1%).

Найти автомобили этих и других марок можно и в России в автосалонах проверенных дилеров.