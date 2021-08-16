АВТОВАЗ возобновил работу после летнего отпуска в сокращенном режиме

АВТОВАЗ и предприятие «LADA Ижевск» сегодня возобновили свою деятельность после единого корпоративного отпуска, который проходил с 26 июля по 15 августа 2021 года. Об этом агентству «АВТОСТАТ» сообщили в пресс-службе АВТОВАЗа, отметив, что нехватка электронных компонентов, поставляемых компанией «Bosch Самара», продолжает негативно влиять на график производства на заводе в Тольятти. Так, Линия № 5 (Granta) будет остановлена на всю рабочую неделю (16-20 августа), Линия № 3 (Niva) будет производить ограниченное количество автомобилей с понедельника по четверг (16-19 августа), а линия № 1 (платформа B0) будет работать в течение 2 дней (18-19 августа). Персоналу за время простоя будет производиться оплата в соответствии с российским законодательством - 2/3 от среднего заработка.

Завод «LADA Ижевск», производящий Vesta и Vesta SW, в меньшей степени страдает от дефицита и планирует работать в соответствии с обычным графиком производства при существующей видимости поставок.

«АВТОВАЗ при поддержке российских федеральных и региональных властей, а также Группы Renault, прилагает все возможные усилия для решения проблемы поставок и скорейшего возвращения своих заводов к нормальному режиму работы. Тем не менее, видимость возможности поставок электронных компонентов со стороны «Bosch Самара» на завод в Тольятти на рабочую неделю, начинающуюся с 23 августа, также чрезвычайно сложна», – сообщили в пресс-службе АВТОВАЗа.

Напомним, ранее АВТОВАЗ планировал ввести с 6 сентября по 31 ноября увеличенный на 1 час рабочий день в подразделениях, связанных с производством автомобилей. Дополнительное рабочее время смен связано с продолжающимся ростом российского автомобильного рынка и необходимостью более чем на 10% увеличить производственный план. Оплата дополнительного рабочего времени будет производиться в двойном размере. Вместе с тем до сентября 2021 года АВТОВАЗ планирует нанять дополнительно более 1500 сотрудников на производственную площадку в Тольятти для удовлетворения растущего спроса.

Так, в июле АВТОВАЗ реализовал на российском рынке 32013 автомобилей LADA – это на 3% больше, чем годом ранее. По итогам семи месяцев 2021 года российские дилеры LADA продали 232232 машины, что на 42% выше показателя за аналогичный период прошлого года. В результате рыночная доля LADA составила 24,3%против 22,1% годом ранее, согласно данным АЕБ.

Как говорил ранее президент АВТОВАЗа Николя Мор, в течение оставшейся части года объем продаж на российском авторынке будет во многом зависеть от возможностей поставок в связи с текущей мировой ситуацией с нехваткой электронных компонентов. «Мы также видим некоторую неопределенность в отношении потребительского спроса в четвертом квартале, в котором мы приветствовали бы возобновление мер государственной поддержки. В целом мы считаем, что итоги года могут быть даже выше, чем прогнозируемый рост в 10% относительно 2020 года – рынок может превысить 1,8 млн автомобилей», – отметил глава АВТОВАЗа.

Все эти (и другие) автомобили можно найти и на рынке России – в салонах проверенных дилеров.

Фото: АВТОВАЗ