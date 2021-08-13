«Автотор» заключил соглашение с KANN о поставках автокомпонентов

Компании «Автотор Холдинг Менеджмент» и «Кан Рус» 11 августа заключили соглашение о намерениях по сотрудничеству в сфере производства в России и поставок автокомпонентов под брендом KANN (Германия) для выпуска автомобилей на заводе «Автотор» в Калининградской области. Стороны определили номенклатуру продукции KANN, производство которой будет локализовано компанией «Кан Рус» в России, в том числе в Калининградской области, и предварительный годовой объем поставки предприятиям «Автотор», сообщает пресс-служба автопроизводителя.

Как сообщил вице-президент «Автотор Холдинг Менеджмент» – директор Центра по локализации и аутсорсингу Дмитрий Чемакин, в рамках соглашения стороны проработают вопрос о поставках амортизаторов и стоек амортизаторов, динамических и статических уплотнителей и других автокомпонентов.

Напомним, на сегодняшний день «Автотор» выпускает автомобили под марками BMW, Kia, Hyundai. По итогам 2020 года общий объем закупок «Автотор» автокомпонентов на внутреннем рынке Евразийского экономического союза в 2020 году составил 1,98 млрд рублей.

Бренд KANN основан в 1988 году в Германии и на сегодняшний день принадлежит промышленному холдингу Haksan Group (Турция). Продукция завода, производящего автокомпоненты KANN, поставляется для таких мировых гигантов, как Bosch, Siemens, Mann Hummel, Toyota, VAG, Hyundai/Kia, Ford. Всего поставки осуществляются для более 30 автомобильных марок. Производственные мощности завода-производителя KANN насчитывают 7 предприятий и завод по производству экскаваторов.

Мы не только регулярно мониторим ситуацию на автомобильном рынке и важные события в автомире, но у нас в любой момент можно узнать актуальную цену на свой автомобиль с пробегом с помощью калькулятора «Оценка авто».

Фото: «Автотор»

