Объявлены цены на обновленный Jaguar F-Pace

Российские дилеры Jaguar начали прием заказов на кроссовер Jaguar F-Pace 22 модельного года. Автомобиль доступен с одним из дизельных двигателей Ingenium – 2,0- и 3,0-литровым моторами мощностью 199 л.с. и 300 л.с. соответственно, а также с бензиновым 2,0-литровым двигателем мощностью 249 л.с., сообщает пресс-служба британской марки. На спортивную версию F-Pace SVR устанавливается 5,0-литровый бензиновый V8 с наддувом с максимальной мощностью 550 л.с. Все версии модели оснащены 8-ступенчатой автоматической коробкой передач и системой полного привода с динамическим распределением крутящего момента на каждое колесо. В трансмиссии SVR также работает активный самоблокирующийся задний межколесный дифференциал.

В базовую комплектацию Standart (от 4 млн 734 тыс. руб.) входят система Jaguar Drive Control, позволяющая выбрать один из четырех режимов движения в зависимости от дорожных условий, светодиодные головные фары премиум-класса, мультимедийная система Pivi с 11.4-дюймовым сенсорным дисплеем, 19-дюймовые колесные диски, функция стояночного обогрева двигателя и салона. Начальная комплектация также включает передние и задние электрические стеклоподъемники с управлением одним нажатием и защитой от самоблокировки, электропривод двери багажника, обогрев лобового стекла и 180-ваттную аудиосистему с шестью динамиками.

Комплектация S (от 5 млн 055 тыс. руб.) дополнена отделкой лицевой части сидений кожей Grained, мультимедийной системой Pivi Pro с 11.4-дюймовым сенсорным дисплеем, системой распознавания дорожных знаков с интеллектуальным ограничителем скорости (ISL) и рядом других систем и функций.

Комплектация SE (от 5 млн 359 тыс. руб.) помимо прочего включает указатели поворота с анимацией, рулевую колонку с электрорегулировкой, виртуальную 12,3-дюймовую приборную HD-панель, систему обнаружения приближающегося транспорта при движении задним ходом, металлические накладки на педали и 20-дюймовые колесные диски.

Для большей персонализации все комплектации Jaguar F-Pace 22 модельного года предлагаются в версии R-Dynamic (от 5 млн 213 тыс. руб.), который включает в себя набор особых элементов дизайна, таких как металлические накладки на пороги с надписью R-Dynamic, потолок цвета Ebony и многофункциональное рулевое колесо с отделкой кожей в стиле R-Dynamic.

Комплектация HSE (от 6 млн 092 тыс. руб.), доступная только со спецификацией R-Dynamic, расширена за счет декоративных вставок Satin Charcoal Ash, потолка из искусственной замши Suedecloth, передних сидений с функцией подогрева, охлаждения, электрической регулировкой 14х14 направлений и функцией запоминания положений, а также за счет сидений Performance цвета Ebony, лицевую часть которых покрывает кожа Windsor. В перечень комплектации R-Dynamic HSE также входят 21-дюймовые колесные диски, системы мониторинга возможности столкновения сзади и адаптивный круиз-контроль с помощником рулевого управления.

Кроме того, Jaguar F-Pace 22 модельного года представляет новую эксклюзивную версию R-Dynamic Black (от 5 млн 561 тыс. руб.). Ее отличает отделка Gloss Black таких элементов, как корпуса боковых зеркал, радиаторная решетка, боковые воздухозаборники со знаменитой эмблемой Jaguar, окантовка боковых окон, накладка на бампер и задние бейджи. 20-дюймовые колесные диски Style 1067 также выполнены в стиле Gloss Black, а их эффектный дизайн подчеркивают красные тормозные суппорты. Оригинальный экстерьер дополняет панорамная крыша, а также рейлинги Gloss Black.

Мощный F-Pace SVR (от 8 млн 605 тыс. руб.) со спортивным дизайном интерьера и экстерьера впервые доступен с пакетом Black Pack. Его отличает покрытие Gloss Black для таких элементов, как окантовка решетки радиатора, воздухозаборники на капоте и переднем бампере, накладки на порогах, задние бейджи и накладка на бампер. Новый Black Pack также может быть дополнен опциональными 22-дюймовыми коваными колесными дисками Style 5117 с пятью сдвоенными спицами.

Какие еще обновления можно точно ждать на российском рынке в ближайшие месяцы – смотрите в «Календаре новинок».

Фото: Jaguar