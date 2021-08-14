Mitsubishi Outlander в июле вошел в ТОП-25 российских бестселлеров

Российские дилеры Mitsubishi в июле реализовали 2250 автомобилей – на 3% больше, чем годом ранее. По итогам семи месяцев 2021 года в России продано 14422 автомобиля Mitsubishi, что на 4% выше показателя за аналогичный период прошлого года, согласно данным АЕБ.

Бестселлером Mitsubishi на российском рынке остается кроссовер Outlander, чьи продажи в прошлом месяце выросли на 22% и составили 1403 машины. В результате он вошел в ТОП-25 самых продаваемых моделей на российском рынке, констатируют аналитики агентства «АВТОСТАТ».

Напомним, в июле российские дилеры Mitsubishi начали продажи кроссовера Outlander 2021 модельного года, который получил изменения в экстерьере и интерьере. Стоимость новинки составляет от 1 млн 889 тыс. рублей. Кроме того, в апреле на российском рынке появился усовершенствованный кроссовер Eclipse Cross, а в июне в продажу поступил обновленный внедорожник Pajero Sport.

Эти автомобили можно найти в автосалонах проверенных дилеров.

Фото: Mitsubishi