Автомобили Mercedes-Benz получили сервисы Яндекс.Карты и Навигатор

Для клиентов Mercedes-Benz стали доступны Яндекс.Карты и Навигатор в Apple CarPlay и Android Auto. Теперь водители могут строить маршруты и искать места прямо на экранах своих автомобилей Mercedes-Benz. Это доступно с подпиской Яндекс Плюс, сообщает пресс-служба штутгартской марки.

Начиная с конца 2017 года, автомобили Mercedes-Benz, поставляемые в Россию, стали серийной оборудоваться функциями Apple CarPlay и Android Auto. Появление приложений Яндекс.Карты и Навигатор в этих системах позволит клиентам без дополнительных усилий сразу получить новый опыт использования популярных приложений для телефона в своем автомобиле. Особенно актуально это будет для автомобилей, для которых навигационная система не была заказана на заводе.

Все основные функции Яндекс.Карт и Навигатора будут доступны через органы управления автомобиля, в том числе и голосовое управление. То есть можно находить адреса и организации, выбирать оптимальные маршруты с учетом пробок. А еще получать подсказки по пути, причем предупреждения про скоростные ограничения и камеры работают даже без построенного маршрута. Кроме того, есть быстрый доступ к местам в закладках, на карте отображаются пробки и дорожные события.

Встроенные в приложения сервисы – Заправки, Алиса и Музыка – не будут доступны с экрана автомобиля из-за правил платформ CarPlay и Android Auto. Но разработчики Яндекса добавили кнопку «Продолжить в телефоне». По клику на нее водитель сможет мгновенно переключиться с экрана автомобиля на телефон и, например, бесконтактно оплатить заправку. После этого можно снова переключиться на бортовой компьютер и продолжать ехать по ранее построенному маршруту.

Эти автомобили можно найти в автосалонах проверенных дилеров.

Фото: Mercedes-Benz