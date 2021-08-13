Какие японские автомобили лучше всего продаются в России в 2021 году? ТОП-10 моделей

Объем рынка новых автомобилей японских марок в 1 половине 2021 года в России составил почти 119,8 тыс. экземпляров, что на 5,3% больше, чем в январе-июне 2020 года (согласно данным АЕБ).

Как отмечают эксперты агентства «АВТОСТАТ», это соответствует доле рынка в 14,8% (год назад было 19,1%). Таким образом, мы видим, что при положительной динамике (продано больше автомобилей в количественном отношении) в целом доля «японцев» на рынке России снизилась. При более детальном рассмотрении можно заметить, что более половины японских брендов из числа присутствующих в России потеряли за указанный промежуток времени от -0,1 до -1,1 процентных пунктов.

Лидером по итогам продаж в январе-июне остался кроссовер Toyota RAV4, продажи которого за шесть месяцев 2021 года достигли 19,1 тыс. шт. Вторую строчку рейтинга занимает еще одна модель Toyota – бизнес-седан Camry с результатом 14,9 тыс. проданных экземпляров. Третьим стал Nissan Qashqai, чей тираж в январе-июне составил 9,7 тыс. единиц.