Какие японские автомобили лучше всего продаются в России в 2021 году? ТОП-10 моделей

Объем рынка новых автомобилей японских марок в 1 половине 2021 года в России составил почти 119,8 тыс. экземпляров, что на 5,3% больше, чем в январе-июне 2020 года (согласно данным АЕБ).
Как отмечают эксперты агентства «АВТОСТАТ», это соответствует доле рынка в 14,8% (год назад было 19,1%). Таким образом, мы видим, что при положительной динамике (продано больше автомобилей в количественном отношении) в целом доля «японцев» на рынке России снизилась. При более детальном рассмотрении можно заметить, что более половины японских брендов из числа присутствующих в России потеряли за указанный промежуток времени от -0,1 до -1,1 процентных пунктов.
Лидером по итогам продаж в январе-июне остался кроссовер Toyota RAV4, продажи которого за шесть месяцев 2021 года достигли 19,1 тыс. шт. Вторую строчку рейтинга занимает еще одна модель Toyota – бизнес-седан Camry с результатом 14,9 тыс. проданных экземпляров. Третьим стал Nissan Qashqai, чей тираж в январе-июне составил 9,7 тыс. единиц.
Немного отстает от него Mazda CX-5 (9,6 тыс. шт.). Далее в рейтинге самых продаваемых японских автомобилей следует Nissan X-Trail (8,9 тыс. шт.) и Mitsubishi Outlander (7,5 тыс. шт.). В ТОП-10 также попали Toyota LC Prado (6,3 тыс. шт.), Nissan Terrano (5,6 тыс. шт.) и Lexus RX (около 5 тыс. шт.).
Продолжит ли доля японских автомобилей свое падение и дальше - увидим во второй половине года.
Какие японские автомобили появятся на российском авторынке в августе-сентябре - смотрите в «Календаре новинок».
Фото: официальные сайты брендов