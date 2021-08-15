Мировой авторынок в июле вернулся к падению

Мировой авторынок в июле снизился на 6,3% до 6 млн 463 тыс. легковых и легких коммерческих автомобилей. По итогам семи месяцев 2021 года реализация автомобилей в мире составила 48 млн 527 тыс. единиц (+22,1%), гласят данные консалтинговой компании LMC Automotive.

Мировым лидером по продажам автомобилей в прошлом месяце остается Китай с показателем 1 млн 842 тыс. машин, на 9,8% ниже показателя годичной давности. Таким образом, отрицательная динамика фиксируется третий месяц подряд, что обусловлено сохраняющимся дефицитом полупроводников в мировом автопроме, подорожанием сырья, а также новой вспышкой коронавируса в Китае. В Америке было реализовано 1 млн 278 тыс. автомобилей – на 3,2% больше, чем годом ранее.

Автомобильные рынки стран Западной Европы в июле снизились на 23,8% до 1 млн 007 тыс. машин. Продажи автомобилей в странах Восточной Европы составили 346 тыс. единиц (-9,7%). В Южной Америке местные дилеры продали 193,1 тыс. автомобилей, что на 0,4% больше по сравнению с результатом годичной давности.

Среди крупнейших мировых авторынков стоит также упомянуть Японию (371,8 тыс. шт., -5,2%), Канаду (155,9 тыс. шт., -2,2%) и Корею (144,6 тыс. шт., -10,2%).

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