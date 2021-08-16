FAW Х40 стал бестселлером марки в России

Российские дилеры FAW по итогам семи месяцев 2021 года реализовали 1755 автомобилей, что на 60% выше показателя за аналогичный период прошлого года.

На первое место по популярности вышел компактный кроссовер Х40, разошедшийся в количестве 908 экземпляров. При этом наибольшем спросом у покупателей пользуется комплектация Luxury AT, сообщает пресс-служба «ФАВ-Восточная Европа». Продажи среднеразмерного кроссовера FAW Х80 в январе-июле составили 847 автомобилей. Как отмечается, в первые месяцы 2021-го в модельном ряду FAW более высоким спросом пользовался кроссовер Х80.

Между тем, до конца текущего года компания «ФАВ-Восточная Европа» намерена сохранить высокую динамику роста продаж на российском рынке, в том числе за счет расширения модельного ряда. Как ранее сообщал «АВТОСТАТ», до конца 2021 года FAW планирует начать продажи в России нового среднеразмерного кроссовера Bestune T77. Осенью должна завершиться сертификация автомобиля, после чего он поступит в салоны официальных дилеров. Новинка будет находиться в модельном ряду FAW между моделями Х40 и Х80.

Об этой и других моделях, которые могут появиться на российском рынке в 2021 году, читайте в «Календаре новинок».

Фото: FAW