Новый FAW Bestune T77 появится в России до конца 2021 года

Компания FAW до конца 2021 года планирует начать продажи в России нового среднеразмерного кроссовера Bestune T77. Осенью должна завершиться сертификация автомобиля, после чего он поступит в салоны официальных дилеров, сообщает пресс-служба китайской марки. Новинка будет находиться в модельном ряду FAW между моделями Х40 и Х80.

Длина Bestune T77 составляет 4525 мм, ширина – 1845 мм, высота – 1615 мм, колесная база – 2700 мм. Для российского рынка кроссовер будет оснащен передним приводом, 1,5-литровым турбированным двигателем мощностью 160 л.с., двумя типами трансмиссии – 6-ступенчатой механической коробкой передач и 7-ступенчатым роботом с двойным сцеплением. Ближе к старту продаж будет представлена информация о стоимости и комплектациях Bestune T77 для российского рынка.

На сегодняшний день модельная линейка FAW на российском рынке включает кроссоверы Besturn X80 и Besturn X40. По итогам семи месяцев 2021 года российские дилеры FAW реализовали 1755 автомобилей, что на 60% выше показателя за аналогичный период прошлого года.

Подробнее о FAW Bestune T77, а также о других моделях, которые могут появиться на российском рынке в 2021 году, читайте в «Календаре новинок».

Фото: FAW