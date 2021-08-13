Завод «Соллерс Форд» уходит на летние каникулы

Завод «Соллерс Форд» приостановит производство автомобилей Ford Transit на время ежегодного корпоративного отпуска, который будет проходить с 16 по 27 августа. Об этом агентству «АВТОСТАТ» сообщили в пресс-службе предприятия, добавив, что в этот период на производственной площадке будут проведены плановые работы по обслуживанию, ремонту и отладке оборудования. В данные сроки дефицита автомобилей в Transit-центрах не ожидается, заверили в «Соллерс Форд». Производство автомобилей Ford Transit на заводе в Елабуге будет возобновлено 31 августа, учитывая, что 30 августа – выходной в Татарстане.

Напомним, в настоящее время предприятие «Соллерс Форд» работает 5 дней в неделю в режиме повышенной производительности. В мае объем производства Ford Transit был увеличен на 25% в связи со стремительным ростом продаж с начала года. Завод планирует поддерживать данные объемы до конца года и, в случае необходимости, готов их увеличить.

Как ранее сообщал «АВТОСТАТ», в июле российские дилеры Ford реализовали 1789 легких коммерческих автомобилей Ford Transit – это на 5% больше, чем годом ранее. Таким образом, модель показала лучший в истории результат июльских продаж на российском рынке. По итогам семи месяцев 2021 года продажи Ford Transit в нашей стране составили 10094 машины, что на 65% выше показателя за аналогичный период прошлого года.

На сегодняшний день полная гамма специальных версий автомобилей на базе Ford Transit насчитывает 155 различных модификаций специального и социального назначения и продолжает пополняться. Линейка базовых версий включает цельнометаллический фургон, автобус и шасси, автомобили доступны к заказу с тремя вариантами длины базы, двумя вариантами высоты крыши и всеми типами привода, включая полный. Все Ford Transit оснащаются турбодизельными двигателями объемом 2,2 л (125-155 л.с.).

Специалисты аналитического агентства «АВТОСТАТ» не только отслеживают важные события в автомире, но и постоянно мониторят рынок легковых автомобилей. Во сколько сейчас оценивается на рынке ваш автомобиль с пробегом? Это можно узнать с помощью калькулятора «Оценка авто».

Фото: «Соллерс Форд»