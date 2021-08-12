Число электромобилей на дорогах Германии превысило миллион

С задержкой в полгода правительство Германии достигло своей цели - вывести на дороги страны 1 млн автомобилей с электрическим приводом.

Как пишет агентство "Финмаркет", в июле 2021 года в Германии было зарегистрировано 57 тыс. новых электромобилей, в результате чего число электромобилей на дорогах Германии и превысило миллион. Более половины из этого количества - чисто электрические транспортные средства, а остальные - гибриды и автомобили на топливных элементах. Изначально кабмин Германии планировал достичь миллионной отметки к концу 2020 года.

Как отметил глава министерства транспорта и цифровой инфраструктуры Германии Андреас Шойер, 1 млн электромобилей - это первая значимая цель, однако чтобы достичь поставленных Евросоюзом климатических целей к 2030 году, Германия должна стать еще более амбициозной. По мнению экспертов, новой целью по выводу на дороги страны электромобилей должно стать достижение планки в 14 млн таких авто к 2030 году, подчеркнул Шойер.

За семь месяцев 2021 года в Германии зарегистрировано свыше 350 тыс. новых автомобилей с электрическим приводом - примерно столько же, сколько за весь 2020 год.

В зависимости от цены и типа привода приобретаемой машины покупатели электромобилей получают премии от государства в размере от 5625 до 9000 евро. Помимо этого, они освобождаются от уплаты транспортного налога в течение 10 лет с момента первой регистрации.

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