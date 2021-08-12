Chevrolet выпустит электропикап Silverado на базе нового Hummer

Американский автоконцерн General Motors анонсировал электрическую модификацию пикапа Chevrolet Silverado. Новинку построят на одной платформе с GMC Hummer EV, у которого она также позаимствует некоторые особенные технические решения.

Как пишет портал Autonews.ru, электрический пикап получит полноуправляемое шасси, где задние колеса могут поворачиваться под небольшим углом в разных направлениях, повышая тем самым маневренность на малых скоростях и стабильность – на высоких. Не исключено, что от Hummer новому пикапу Chevrolet также достанется специальная система Crab Mode («режим краба»), когда все четыре колеса способны поворачиваются под одним углом, благодаря чему автомобиль сможет двигаться по диагонали. Данная функция позволит преодолевать сложные узкие участки на бездорожье.

В основу пикапа Chevrolet Silverado ляжет платформа Ultium, разработанная для больших электромобилей нового поколения, которая предусматривает компоновки с различными вариантами силовых агрегатов и батарей разной емкости. Так, GMC Hummer EV в топовой комплектации оснащен тремя электрическими двигателями, в сумме выдающими более 1000 л.с.

В Chevrolet пока не называют точных сроков появления электрического Silverado, однако ранее в компании говорили, что пикап появится до 2025 года. Предположительно модель запустят в серию в 2023 или 2024 году.

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Фото: Chevrolet