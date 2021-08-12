Каждая десятая женщина выбирает автомобиль, поддавшись импульсу

Для большинства россиян покупка автомобиля является важным решением, результатом долгих раздумий и сбора самой разнообразной информации - о ценах и комплектациях, о технических возможностях машины и о кредитных программах, о продавце и многом другом.

Опрос, проведенный специалистами аналитического агентства «АВТОСТАТ», показал, что мужчины и женщины подходят к покупке автомобиля со своими «гендерными» особенностями. Так, например, выбирая автомобиль с пробегом, больше половины женщин (58%) обсуждают его характеристики с родственниками и друзьями и лишь 42% делают выбор полностью самостоятельно. А вот при покупке новой машины дамы чуствуют себя уверенее, и 57% из них не нуждаются в советах со стороны.

Еще один интересный момент: женщины тратят меньше времени на изучение информации об автомобиле, чем мужчины. Более того, около 10% женщин признались, что купили свой новый автомобиль, поддавшись импульсу.

Что в большей степени влияет на выбор автомобиля как женщинами, так и мужчинами? Где получают информацию потенциальные покупатели? Какие еще различия есть сегодня между мужчинами и женщинами при выборе, эксплуатации и смене машины? Подробная информация обо всем этом есть в новом маркетинговом отчете «Предпочтения в выборе и эксплуатации автомобиля: гендерные различия», подготовленном агентством «АВТОСТАТ».