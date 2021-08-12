Владельцы автомобилей Kia получили доступ к сервисам Яндекс

Владельцы моделей Kia, оснащенных мультимедийными системами с поддержкой платформ Apple CarPlay и Android Auto, получили возможность более широкого использования сервисов Яндекс.

В настоящее время в большинстве комплектаций российской модельной линейки Kia доступны мультимедийные системы с сенсорными экранами с диагоналями от 7 до 12,3”. С 2017 года компания реализовала более 400 тыс. автомобилей, поддерживающих Аndroid Аuto и Apple СarРlay, сообщает пресс-служба Kia.

Владельцам таких автомобилей теперь будет удобнее пользоваться сервисами Яндекс.Карты и Навигатор. С августа 2021 года появилась возможность использования через Apple CarPlay и Android Auto основных функций этих сервисов: поиска по адресу или названию организации, выбора оптимального маршрута с учетом пробок, маршрутных подсказок, быстрого доступа к локациям в закладках, отображения пробок и дорожных событий. Предупреждения об ограничениях скорости и камерах фото- и видеофиксации работают даже без построения маршрута.

Доступ с экрана автомобиля к ряду других сервисов – Яндекс.Заправки, Алиса и Музыка – ограничен согласно правилам платформ CarPlay и Android Auto. Но разработчики Яндекса добавили кнопку «Продолжить в телефоне». По клику на нее водитель сможет мгновенно переключиться с экрана автомобиля на телефон и, например, бесконтактно оплатить заправку. После этого можно снова переключиться на экран мультимедийной системы и продолжить движение по ранее построенному маршруту. Новые возможности будут доступны обладателям подписки Яндекс Плюс.

Эти и другие автомобили можно найти на рынке России в салонах проверенных дилеров.

Фото: Kia