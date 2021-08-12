Китайский авторынок в июле продолжил падение

Продажи пассажирских автомобилей в Китае по итогам июля снизились на 7% и составили 1 млн 551 тыс. единиц. Как отмечают в Китайской ассоциации автопроизводителей (СААМ), отрицательная динамика фиксируется четвертый месяц подряд, что обусловлено сохраняющимся дефицитом полупроводников в мировом автопроме, подорожанием сырья, а также новой вспышкой коронавируса в Китае. По итогам семи месяцев 2021 года китайский авторынок вырос на 21,2% до 11 млн 560 тыс. машин.

Согласно прогнозу CAAM, по итогам 2021 года китайский авторынок может вырасти на 4%, в том числе благодаря низкой базе первой половины прошлого года, когда разразившаяся в стране эпидемия коронавируса практически парализовала потребительский спрос. Между тем, китайские власти на федеральном уровне и на уровне регионов принимают меры для стимулирования спроса на машины как за счет отмены действовавших ранее для рынка ограничений, так и за счет субсидий на покупку автомобилей. В то же время нехватка чипов может оказать негативное влияние на деятельность ряда китайских автопроизводителей. Как ожидается, дефицит микросхем и других компонентов не ослабнет до конца нынешнего года.

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