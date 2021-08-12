Названы самые популярные автомобили по подписке

Новый сервис «СберАвтоподписка», запущенный в мае 2021 года компаниями «СберЛизинг» и «СберАвто», выдал автомобилей на сумму более 1 млрд рублей.

Как показывает статистика, среди пользователей «СберАвтоподписки» наиболее популярными марками автомобилей являются Skoda, Toyota, Volkswagen, Mercedes-Benz. Самая востребованная модель на данный момент – компактный кроссовер Skoda Karoq, сообщает пресс-служба «СберАвтоподписки». Самый дорогой арендованный автомобиль за время работы сервиса – Mercedes-Benz G-Class, взятый клиентом на три года. Далее идут Porsche Cayenne и Mercedes-Benz S-Class. Около половины клиентов выбирают подписку на год, а самый популярный пакет пробега – 20 тыс. км в год.

Ориентировочный ежемесячный платеж на автомобиль составляет 1,7 – 2,2% от его рекомендованной розничной цены. Стоимость подписки зависит от срока аренды, ежегодного пробега и ликвидности автомобиля на вторичном рынке. Сейчас в сервисе в наличии более 40 моделей популярных авто – от LADA и Skoda до Range Rover и Porsche, заблаговременно заказанных на заводах импортеров. Сервис также готов предоставить подписку на любой автомобиль под заказ, подбирая его из наличия либо заказывая на производстве.

Напомним, сервис «СберАвтоподписка» предоставляет новые авто в долгосрочную и краткосрочную аренду с полным обслуживанием на протяжении периода эксплуатации. Для аренды нового авто достаточно оплатить первый арендный платеж и внести небольшой возвратный страховой депозит. В стандартный пакет обслуживания входит плановое ТО, сезонная замена и хранение резины, оплаченные транспортные налоги, страхование КАСКО (с франшизой и без), ОСАГО, ДСАГО. Арендовать авто можно на срок от 6 месяцев до 3 лет.

«СберАвтоподписка» доступна водителям старше 21 года с водительским стажем не менее одного года. Пользователь может управлять необходимым набором услуг: конфигурировать пробег, срок аренды, тип страховки, подбирая все параметры под свои нужды. Пилотный проект успешно запущен в конце 2020 года. Широкая экспансия в регионы России планируется на 2022 год.

Оценить стоимость владения этим или другим автомобилем можно с помощью специального Калькулятора.

Фото: «СберАвтоподписка»