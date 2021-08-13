Британский авторынок в июле показал худший результат с 1998 года

Британский авторынок в июле сократился на 29,5% и составил 123296 машины. Как отмечают в Британском обществе автопроизводителей и автодилеров (SMMT), это худший результат за июль с 1998 года, а отрицательная динамика обусловлена начавшимся восстановлением продаж в июле 2020-го после локдауна из-за эпидемии коронавируса. Между тем, учитывая продолжающийся дефицит полупроводников в мировом автопроме, в SMMT снизили свой прогноз продаж на 2021 год – с 1,86 миллиона до 1,82 млн машин (+11,7% по отношению к прошлому году). По итогам семи месяцев 2021 года реализация легковых автомобилей в Великобритании составила 1 млн 033 тыс. 269 единиц (+24,7%).

По данным, полученным агентством «АВТОСТАТ» в Британском обществе автопроизводителей и автодилеров (SMMT), лидером автомобильного рынка Великобритании в июле стал Volkswagen, реализовавший 12454 автомобиля (-20,3%). Второе место заняла Audi, продажи которой составили 10184 машины (-15,3%). Третий результат показала Toyota – 9160 проданных автомобилей (-7,5%). Замыкают пятерку лидеров на этот раз Ford (8567 шт., -54,5%) и BMW (7863 шт., -31,3%).

Найти автомобили этих и других марок можно и в России, в автосалонах проверенных дилеров.

Фото: SMMT