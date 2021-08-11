Audi представила концептуальный электрический родстер Skysphere

Компания Audi представила электрический родстер Audi Skysphere, линии которого демонстрируют черты будущего дизайна марки с четырьмя кольцами. В концепт-каре используется инновационный технический прием – изменяемая колесная база: электродвигатели и сложный механизм, управляющий элементами кузова и рамы, позволяют изменять колесную базу и габаритную длину автомобиля на 250 мм. Одновременно с этим регулируется дорожный просвет в пределах 10 мм для повышения комфорта и динамики, сообщает пресс-служба Audi.

Водитель может выбирать режим движения нажатием кнопки. В спортивном режиме с уменьшенной колесной базой 4,94-метровый электрический родстер демонстрирует высокую маневренность за счет подруливания задней оси. В автономном режиме движения 5,19-метрового GT рулевое колесо и педали скрываются в специальной нише: Audi Skysphere автоматически следит за обстановкой на дороге с помощью сенсорной системы и безопасно доставляет пассажиров к месту назначения. При этом автономный концепт самостоятельно принимает решения, связанные с парковкой и зарядкой.

Audi Skysphere приводится в движение электродвигателем, установленным на задней оси. Благодаря общей мощности, равной 632 л.с., и 750 Нм крутящего момента родстер массой 1800 килограммов разгоняется до 100 км/ч всего за четыре секунды. Модули аккумуляторных батарей Audi Skysphere находятся за пассажирским салоном, дополнительные модули установлены между сиденьями в центральном туннеле кузова. Ожидается, что емкость аккумуляторных батарей составит более 80 кВт/ч, благодаря чему автомобиль сможет проходить на одной зарядке более 500 км (по стандарту WLTP), по крайней мере в экономичном режиме GT.

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Фото: Audi