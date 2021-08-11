Jaguar F-Pace получил новую эксклюзивную версию в России

Компания Jaguar представила кроссовер F-Pace 22 модельного года в новой эксклюзивной версии R-Dynamic Black. В России новинка будет доступна с 2,0-литровым бензиновым двигателем мощностью 249 л.с., сообщает пресс-служба британской марки.

Усовершенствованный пакет Black Pack включает отделку Gloss Black корпусов боковых зеркал, радиаторной решетки, боковых воздухозаборников со знаменитой эмблемой Jaguar, окантовки боковых окон, накладки на бампер и задних бейджей. 20-дюймовые колесные диски Style 1067 также выполнены в стиле Gloss Black, а их эффектный дизайн подчеркивают красные тормозные суппорты.

Оригинальный экстерьер дополняют панорамная крыша, а также рейлинги Gloss Black, доступные для остальных комплектаций F-Pace в качестве опции. R-Dynamic Black предлагает полную цветовую гамму, в которой представлены стандартный цвет кузова, семь оттенков металлик, в том числе новый Ostuni White, и два цвета премиум-металлик.

Салон F-Pace R-Dynamic Black получил отделку Satin Charcoal Ash и металлические накладки на педали. Опциональная усовершенствованная премиальная подсветка салона доступна для всех версий F-Pace с расширенным выбором из тридцати цветов.

Кроме того, опциональный пакет Black Pack впервые стал доступен для топовой версии F-Pace SVR, оснащенной 550-сильным мотором. Благодаря максимальному крутящему моменту в 700 Нм двигателя V8 с наддувом и функции Dynamic Launch автомобиль разгоняется до 100 км/ч всего за 4,0 секунды и способен развивать скорость 286 км/ч. Вместо отделки Satin Grey пакета SV Exterior Pack, новый Black Pack предлагает покрытие Gloss Black для таких элементов, как окантовка решетки радиатора, воздухозаборники на капоте и переднем бампере, накладки на порогах, задние бейджи и накладка на бампер. Пакет Black Pack также может быть дополнен опциональными 22-дюймовыми коваными колесными дисками Style 5117, пятиспицевый дизайн которых прекрасно сочетается с отделкой Gloss Black и вставками Satin Technical Grey.

Также для всех версий Jaguar F-Pace 22 модельного года улучшены системы помощи водителю, усовершенствованы широкие возможности беспроводного подключения и технологии, обеспечивающие комфорт пассажиров. Так, адаптивный круиз-контроль c функцией ассистента рулевого управления обеспечивает еще большую поддержку водителю во время длительных поездок. Кроме того, новая система вентиляции освежает воздух в салоне до начала поездки, а датчик CO2, установленный в салоне, позволяет контролировать и регулировать концентрацию углекислого газа в воздухе.

На российском рынке Jaguar F-Pace 22 модельного года будет доступен с одним из дизельных двигателей Ingenium – 2,0- и 3,0-литровым моторами мощностью 199 л.с. и 300 л.с. соответственно, а также с бензиновым 2,0-литровым двигателем мощностью 249 л.с.

Эти автомобили можно будет найти в автосалонах проверенных дилеров.

Фото: Jaguar