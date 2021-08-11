Каждый второй легковой автомобиль на дорогах столицы - российской сборки

Почти каждый второй легковой автомобиль, бегающий по дорогам Москвы, произведен на территории нашей страны (52,9%). А вот в Новосибирском автопарке - только каждый третий (36,4%). Совсем иная ситуация сложилась в Самаре: здесь почти три из четырех автомобилей парка собраны на российских конвейерах (71,6%).

Ситуация в других городах-миллионников тоже у каждого своя. Здесь многое зависит от географии - от того, где расположены автосборочные заводы и дилерские центры, и как исторически складывалась логистика по доставке машин на территорию. Государственная политика в отношении иномарок привела к тому, что многие мировые автопроизводители открыли сборку на территории нашей страны: Toyota, BMW, Mercedes-Benz, Nissan, Renault, Volkswagen и другие.

Какова ситуация с долей автомобилей российского производства в парках других городов-миллионников - смотрите в подготовленном пресс-релизе.