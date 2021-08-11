Geely и Renault договорились о сотрудничестве на рынках Китая и Южной Кореи | АВТОСТАТ

Geely и Renault договорились о сотрудничестве на рынках Китая и Южной Кореи

0

Geely и Renault договорились о сотрудничестве на рынках Китая и Южной Кореи

Прогноз российского рынка новых легковых автомобилей на 2021 год (ежемесячный мониторинг)
Все готовые отчёты

Китайский автоконцерн Geely Holding и французская компания Renault объявили о начале сотрудничества на рынках Китая и Южной Кореи. Взаимодействие позволит партнерам объединить ресурсы и технологии. Основное внимание будет уделяться гибридным автомобилям на быстрорастущих азиатских рынках, говорится в совместном заявлении сторон.

В соответствии со стратегией открытого исходного кода, принятой Geely Holding для создания архитектуры SEA и выпуска автомобилей на ее основе холдинг Geely станет партнером группы Renault на китайском и корейском рынках. В Китае на основе существующих технологий Geely Holding и масштабных производственных мощностей компании оба партнера совместно представят гибридные автомобили Renault. Компания Renault внесет свой вклад в стратегию брендинга, развитие каналов продаж и обслуживания, определение соответствующего пути клиента.

В Южной Корее, где Renault Samsung Motors имеет более чем двадцатилетний опыт работы, партнерство позволит группам Renault и Geely Holding совместно заняться локализацией автомобилей на базе энергоэффективных платформ бренда Lynk&Co для локальных рынков.

Какие модели Geely и Renault и по какой цене официально представлены на российском рынке, подскажет каталог «Цена Авто».

Фото: Geely Holding

Источник: АВТОСТАТ

Теги: китайгибридыразработкиgeelyrenault

Подписывайтесь на наши обновления
И получайте самые актуальные новости первыми

также подписывайтесь на наши соцсети

Комментарии 0
Авторизируйтесь, чтобы оставить комментарий, или войдите с помощью

Продолжая работу с autostat.ru, вы подтверждаете использование сайтом cookies вашего браузера с целью улучшить предложения и сервис на основе ваших предпочтений и интересов Понятно