Правительство не нашло средств на скидки для электромобилей

Власти не заложили бюджетных средств на субсидирование продаж электромобилей, следует из драфта соответствующего федерального проекта. Он фактически представляет собой план реализации обсуждаемой в правительстве концепции развития электротранспорта. Теперь программа охватывает и машины на водородных топливных элементах, при этом ее финансирование сократилось, пишет газета «Коммерсант».

Общий бюджет до 2024 года оценивается в 121,2 млрд рублей против обозначенных в концепции 203,2 млрд рублей, до 2030 года – 591,2 млрд рублей против 803,7 млрд рублей. В Минпромторге сообщили, что источники финансирования проекта согласованы решением правительства. Там также подтвердили приведенные расчеты, отметив: 8,1 млрд руб. бюджетных средств пойдут на софинансирование затрат по созданию «быстрых» зарядных станций, еще 1,5 млрд рублей – на испытательную базу для проектирования электромобилей. Средства ФНБ направят на софинансирование производств компонентов для электротранспорта, а также водородных топливных элементов, заключают в Минпромторге.

Но на поддержку спроса на электромобили пока средств не заложено. По новой оценке, на льготные лизинг и кредитование необходимо 14,9 млрд рублей до 2024 года (110,9 млрд руб. до 2030 года). В проекте паспорта указано, что эти деньги планируется собрать за счет повышения утильсбора на автомобили – в концепции предполагалось, что только на электромобили, но в паспорте это не уточнено. В таком случае скидки по кредитам и лизингу для российских машин оплатят покупатели импортируемых или низко локализованных электромобилей. Впрочем, средства утильсбора поступают сразу в бюджет и никак не окрашены, поэтому шансы Минпромторга получить их неизвестны. Другим источником может стать вводимая на электромобили ввозная пошлина, которая также ведет к удорожанию машин для покупателей. Между тем, в Евразийскую экономическую комиссию (ЕЭК) поступило предложение Белоруссии о продлении до 31 декабря 2023 года действия нулевой ставки ввозной таможенной пошлины в отношении электромобилей. В Минпромторге заявляют, что источник финансирования существующих программ по льготным кредитованию и лизингу, расширенных на электротранспорт, будет определен при принятии закона о бюджете на 2022 год.

Как ранее сообщал «АВТОСТАТ», правительство разработало механизм стимулирования спроса в рамках концепции развития электротранспорта в России. Максимальный размер скидки для покупателей электромобилей составит 25% (то есть 625 тыс. руб. от индикативной стоимости автомобиля в 2,5 млн руб.). Скидка будет предоставляться на электромобили, локализованные в России. Например, до конца 2023 года скидка будет распространяться на покупку электромобилей крупноузловой сборки, в том числе с использованием импортной аккумуляторной батареи.

При покупке электромобиля в период с 2024 по 2025 годы скидка будет распространяться на электромобили мелкоузловой сборки (сварка, окраска кузова) или на электромобили с отечественной батареей, а с 2026 по 2030 годы наличие отечественной аккумуляторной батареи станет обязательным для получения скидки.

Вместе с тем ведется дополнительная проработка вопроса развития направления по водородным топливным элементам, инфраструктуры для таких электромобилей и сопутствующих производств. К 2024 году планируется ввести в эксплуатацию примерно 2,9 тысяч «быстрых» зарядных станций, а до 2030 года их число вырастет до 27 тысяч.

По оценкам рабочей группы Минэкономразвития и Минпромторга РФ, реализация концепции приведет к созданию к 2030 году не менее 39 тыс. высокопроизводительных рабочих мест, привлечению порядка 600 млрд рублей частных инвестиций, а также дополнительному поступлению в бюджет более 200 млрд рублей.

Как сообщал ранее министр промышленности и торговли РФ Денис Мантуров, первый российский электромобиль Zetta в настоящее время проходит финальные испытания, а серийный выпуск модели должен начаться до конца года. Всего же в линейку легковых электромобилей российского производства будут входить три модели, среди которых Zetta будет самой компактной. Когда появится электрический хэтчбек «Кама-1», пока неизвестно, а водородный вариант люксового автомобиля Aurus Senat ожидается в 2024 году в статусе серийного образца.

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