«Автотор» наймет 300 новых работников в связи с углублением технологии производства

В связи с модернизацией и углублением технологии производства на предприятиях «Автотор» в Калининградской области создаются новые рабочие места.

Как сообщил директор по персоналу «Автотор» Олег Ширкин, на сегодняшний день открыто 300 новых вакансий. «Это связано с масштабной модернизацией окрасочного производства, которая предполагает повышение производительности на 20%. Планируется, что по итогам 2021 года объемы выпуска продукции по полному производственному циклу со сваркой и окраской кузовов будут увеличены на 50%. Углубление технологии требует осуществления дополнительных операций, для чего необходимо привлечение новых специалистов», – отметил Олег Ширкин.

Как ранее сообщал «АВТОСТАТ», калининградский завод «Автотор» начал масштабную модернизацию окрасочного производства, которая будет проходить в период с 17 июля по 4 сентября 2021 года. Реконструкция окрасочного производства «Автотора» выполняется компанией Dürr (Германия) и ее подрядчиками. Общая стоимость работ составляет порядка 6 млн евро. По итогам модернизации запланировано увеличение производительности окрасочного производства на 20% – с 10 до 12 кузовов в час. Полностью окрасочное производство будет готово к выполнению заданных объемов окраски кузовов по всем цветам к 1 октября 2021 года.

В настоящее время на «Автоторе» по полному технологическому циклу со сваркой и окраской кузовов выпускаются четыре модели легковых и пять моделей коммерческих автомобилей Kia и Hyundai. Расширение и обновление производственных мощностей позволит достичь показателя в 50 тыс. кузовов в год.

Найти автомобили этих и других марок можно в автосалонах проверенных дилеров.

Фото: «Автотор»