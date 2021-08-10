Нулевая пошлина на ввоз электромобилей может быть продлена до 2024 года

В Евразийскую экономическую комиссию (ЕЭК) поступило предложение Белоруссии о продлении до 31 декабря 2023 года действия нулевой ставки ввозной таможенной пошлины в отношении электромобилей. Об этом газете «Ведомости» сообщил директор департамента таможенно-тарифного и нетарифного регулирования ЕЭК Ваагн Казарян. По его словам, оно передано остальным государствам Евразийского экономического союза (ЕАЭС; помимо РФ входят Белоруссия, Казахстан, Армения, Киргизия) для формирования позиций.

Напомним, пошлина была обнулена в мае 2020 года для создания стимулов по формированию зарядной инфраструктуры, а также с учетом отсутствия производства в ЕАЭС электромобилей и скачка курсов нацвалют. Она действует до конца 2021 года.

Ранее сообщалось, что, несмотря на планы правительства России по поддержке развития рынка электромобилей, ни одна из стран союза не выступила за продление нулевой ставки пошлины и с 2022 года при ввозе автомобиля с электродвигателем на пространство ЕАЭС придется заплатить 15% от его таможенной стоимости.

«Считаем, что обнуление ставок ввозных таможенных пошлин на автомобили с электродвигателем не способствует инвестициям в производство транспортных средств с низким углеродным следом, а также компонентов для них», – заявил представитель Минпромторга РФ.

В настоящее время Минэкономразвития и Минпромторг разрабатывают концепцию производства и использования электротранспорта в России до 2030 года. Проект концепции предполагает выпуск к 2024 году не менее 25 тыс. электротранспортных средств и не менее 9400 зарядных станций. К 2030 году предполагается выпускать уже примерно 250 тыс. электромобилей в год (10% от общего объема производства в стране), зарядных станций должно быть уже не менее 72 тысяч.

Как сообщал ранее министр промышленности и торговли РФ Денис Мантуров, первый российский электромобиль Zetta в настоящее время проходит финальные испытания, а серийный выпуск модели должен начаться до конца года. Всего же в линейку легковых электромобилей российского производства будут входить три модели, среди которых Zetta будет самой компактной. Когда появится электрический хэтчбек «Кама-1», пока неизвестно, а водородный вариант люксового автомобиля Aurus Senat ожидается в 2024 году в статусе серийного образца.

Ассоциация развития электромобильного, беспилотного и подключенного транспорта и инфраструктуры поддерживает предложение белорусской стороны, сказала ее председатель Ия Гордеева. «Развитие рынка – первый этап развития электромобильности в любой стране. Чтобы люди попробовали и смогли понять, что такое электромобиль, нужно сначала продлить нулевую пошлину. Если сейчас вернуть пошлину, рынок прекратит расти», – отмечает она.

По словам И.Гордеевой, продление нулевой пошлины на электромобили нужно лишь не более чем на 1–2 года, поскольку российским производителям необходимо развивать свое производство, но текущее предложение важно для развития зарядной инфраструктуры. «Никто не будет инвестировать в зарядки, если ими некому пользоваться. Если рост рынка сохранится текущими темпами, вложения в инфраструктуру будут себя оправдывать», – подчеркивает И.Гордеева. По ее данным: пока темпы развития зарядной инфраструктуры в России опережают темпы роста парка электромобилей: количество зарядок за два года выросло в 5 раз – примерно до 1500 штук. Тогда как парк электромобилей с конца 2020-го по май 2021 года вырос лишь в 1,8 раза почти до 11,5 тыс. машин, следует из данных аналитического агентства «АВТОСТАТ».

В целом, несмотря на то, что продажи электромобилей в нашей стране все еще остаются незначительными, спрос на них с каждым годом неуклонно растет, а выбор моделей продолжает расширяться. Так, если в 2019 году в линейке новых автомобилей на электротяге, предлагаемых в России, насчитывалось лишь 8 моделей, то по итогам 2020-го – уже 15, подсчитали эксперты агентства «АВТОСТАТ». А учитывая прозвучавшие заявления автопроизводителей по планам на 2021 год, можно предположить, что к концу нынешнего года эта линейка может стать еще более широкой.

Показательно, что на протяжении последних нескольких лет рынок электромобилей в России – как первичный, так и вторичный – показывает рост. Так, в 2020 году в целом россияне купили 5274 подержанных и 687 новых электрокаров, что на 60% и 95% соответственно превышает показатели годичной давности. А в январе – мае 2021-го жители нашей страны приобрели 2655 подержанных и 650 новых автомобилей на электротяге. Это на 81% и в 7 раз больше, чем за пять месяцев прошлого года, гласят данные агентства «АВТОСТАТ».

Стоит отметить, что рынок электрокаров стал расти активнее с середины 2020 года. По рынку подержанных автомобилей эксперты во многом связывают рост с отменой таможенных пошлин на электрокары при их ввозе на территорию ЕАЭС (вступило в силу 4 мая 2020 года), по рынку новых – с появлением в линейке новых моделей, таких как Audi e-tron и Porcshe Taycan.

Какие электромобили и модели с классическим ДВС появятся на российском рынке в 2021 году? Подскажет «Календарь новинок».

Фото: Яндекс