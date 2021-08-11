Стала известна дата премьеры конкурента «ГАЗели» от КАМАЗа

Один из официальных дилеров КАМАЗа раскрыл дату премьеры нового легкого грузовика «Компас», который прочат в конкуренты «ГАЗели NN». Новинку представят в рамках выставки Comtrans-2021, она пройдет в Москве 7-11 сентября. Ожидается, что с премьеры КАМАЗ «Компас» до старта продаж пройдет несколько месяцев, так что, скорее всего, модель появится у дилеров в начале 2022 года, пишет портал Motor.ru.

Известно, что в основу грузовика легла платформа собственной разработки, а кабину с некоторыми доработками позаимствована у китайского JAC. Планируется выпуск четырех модификаций КАМАЗ «Компас» полной массой 3,5 т, 5 т, 8 т и 12 тонн. Причем для управления «младшей» версией грузоподъемностью 1,5 тонны достаточно будет прав категории В, так что именно она станет прямым конкурентом «ГАЗели NN». Что касается других вариантов, то «средние» «Компасы» бросят вызов «Валдаю Next», а самая тяжелая модификация грузоподъемностью 5,7 тонн заменит КАМАЗ «Тулпар» и поборется с «ГАЗоном Next».

Технических подробностей пока нет, однако, по неофициальным данным, новый грузовик будет оснащаться турбодизелями Cummins ISBe, которые выпускаются на совместном предприятии «Камминз-Кама» и ставят на серийные «КАМАЗы». Пока речь идет о четырехцилиндровом моторе мощностью 185 л.с. и шестицилиндровом мощностью 210-310 л.с. Коробки передач – механика ZF (их также делают в Набережных Челнах) или «автомат» Allison. Проект КАМАЗ «Компас» предусматривает внедрение современных электронных «помощников» (адаптивный круиз-контроль, системы активной безопасности) и даже автопилота. Кроме того, инженеры работают над созданием полностью электрической версии модели.

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Фото: пресс-служба правительства Татарстана