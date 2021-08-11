Эксперты рассказали, как не стать жертвой мошенников при покупке автомобиля

В условиях дефицита на российском авторынке активизировались мошенники, предлагающие машины в наличии по низким ценам и без дополнительных опций. Эксперты, опрошенные агентством «АВТОСТАТ», рассказали, как не попасться на уловки мошенников и какие действия нужно предпринимать, став жертвой обмана.

Как говорит директор компании «ОКДилер» Владимир Семаков, в случае покупки новой машины – прежде, чем искать то самое «единственное и уникальное предложение только для вас», следует провести анализ рынка.

«Посмотрите, сколько нужная модель стоит у официальных дилеров, какая рекомендованная цена на сайтах автопроизводителей. Это та самая цена, на которую нужно ориентироваться. Дальше вы можете начинать мониторить рынок в поисках минимальной цены и оптимального предложения. Возможно, вам посчастливится поймать спецпредложение от дилера. Но в любом случае это не будет цена, существенно отличающаяся от «официальной». Всё, что на 20-30-50% ниже рынка, однозначно должно насторожить. В лучшем случае по приезду в салон выяснится, что эта цена формируется с учетом скидки за трейд-ин, пакета допуслуг и опций, а итоговая стоимость окажется существенно выше. Но это варианты, из-за которых вы просто потеряете время, связанное с поездкой в салон. Существенно хуже, когда нарветесь на мошенников», – отмечает эксперт.

В этом случае, по его словам, можно попасть на кабальные условия, прописанные в договоре, которые вы не заметили – срок ожидания несколько месяцев и невозможность отказаться от договора без штрафных санкций, обязательный кредит и т.п. Совет банальный – внимательно читать договор, не торопиться, попросить помочь того, кто в этом разбирается. Нельзя также вестись на прессинг со стороны продавца («салон скоро закроется, надо внести аванс, на эту машину есть еще покупатель…»). Надо понять простую истину: если бы это было реально уникальное предложение, оно бы с очень высокой вероятностью не досталось, тем более сейчас, когда «рынок продавца».

Кроме того, как добавляет технический директор сети автосалонов Fresh Auto Максим Рязанов, большая вероятность столкнуться с действиями мошенников при обмене авто по трейд-ин: его стоимость идет в качестве первоначального взноса, владелец подписывает договор и только дома замечает, что стоимость нового автомобиля в два раза выше, чем было обговорено изначально. В случае, если покупатель столкнулся с таким подвохом в автосалоне, что крайне редко и возможно только в случае с недобросовестными игроками без репутации, стоит обращаться к автопроизводителю, модель которого приобретена, или в уполномоченную им организацию. Если урегулировать вопрос не удалось – обращаться в суд или Роспотребнадзор.

«Если вы стали жертвой мошенников на авторынке, естественно, нужно сразу обращаться в правоохранительные органы. Как бы громко это ни звучало, но даже если не удастся вернуть свои деньги – хотя бы повышается шанс, что к конкретным схемам мошенников будет привлечено больше внимания, и в них попадет меньше ни в чем не виноватых людей. Если есть возможность привлечь СМИ, распространить информацию в социальных сетях – это тоже надо делать именно для предотвращения подобных ситуаций в будущем. И, как деньги надо хранить в сберегательных кассах, как говорил Жорж Милославский, так и автомобили надо покупать и обслуживать у официальных дилеров. Только так можно быть уверенным в том, что компания, оказавшая услугу или продавшая товар, несет за это ответственность и не исчезнет с горизонта, прихватив деньги клиентов», – резюмирует директор по маркетингу и цифровым продуктам, инвестиционная компания «Икс 2» (владеет Автохолдингом «РРТ») Сергей Новосельский.

Подробнее о том, как избежать мошеннических схем при покупке автомобиля – читайте в нашей рубрике «Вопрос эксперту».

Фото: AAA Auto